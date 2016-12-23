Модель прошлась по Лондону в нарисованных джинсах
23 декабря 2016, 11:26
Чтобы опыт удался, художница вырисовывала каждую деталь и сделала их максимально похожими на настоящие.
Художница потратила два часа на то, чтобы нарисовать джинсы на модели ради социального эксперимента, пишет Лайф.
Чтобы опыт удался, художница вырисовывала каждую деталь и сделала их максимально похожими на настоящие.
Модель Келли Кляйн прошла сквозь толпу из сотен человек по району Кенсингтон в Лондоне. Её прогулку засняли на камеру, чтобы подсчитать, сколько людей заметит, что девушка, по сути, голая.Так как сейчас в моде суперузкие джинсы, всего лишь 12 человек заметили подвох.
Эти данные могут быть неточными: может, кто-то слишком скромный, чтобы открыто пялиться, а кто-то, наоборот, не смог отвести глаз от девушки с хорошей фигурой.
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