Модель прошлась по Лондону в нарисованных джинсах

Чтобы опыт удался, художница вырисовывала каждую деталь и сделала их максимально похожими на настоящие.





Чтобы опыт удался, художница вырисовывала каждую деталь и сделала их максимально похожими на настоящие.









Модель Келли Кляйн прошла сквозь толпу из сотен человек по району Кенсингтон в Лондоне. Её прогулку засняли на камеру, чтобы подсчитать, сколько людей заметит, что девушка, по сути, голая.Так как сейчас в моде суперузкие джинсы, всего лишь 12 человек заметили подвох.





Эти данные могут быть неточными: может, кто-то слишком скромный, чтобы открыто пялиться, а кто-то, наоборот, не смог отвести глаз от девушки с хорошей фигурой.