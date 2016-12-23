Верховный Суд принял ряд нормативных постановлений

Состоялось очередное пленарное заседание Верховного Суда под председательством К.Мами.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий и судьи Верховного Суда, члены Научно-консультативного совета, представители Конституционного Совета, Генеральной прокуратуры, министерств и ведомств.

Открывая работу пленарного заседания, Кайрат Мами напомнил о важности реализации задачи, поставленной Главой государства на VII съезде судей по повышению уровня правовой определенности, формированию стабильной и предсказуемой судебной практики. На это ориентированы нормативные постановления Верховного Суда.

На повестке дня - обсуждение проектов пяти нормативных постановлений Верховного Суда (НП).

Представляя проект НП «О некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства», К.Мами отметил, что органы уголовного преследования, как правило, при проведении следственных мероприятий и оформлении документов отдают предпочтение использованию русского языка. При этом они не обращают внимания на то, что лица, вовлеченные в уголовное преследование, не достаточно владеют языком судопроизводства, нарушая тем самым их права и требования уголовно-процессуального законодательства.

К.Мами также подчеркнул, что строгое и точное соблюдение принципа добровольного выбора языка судопроизводства не только обеспечивает доступность судебной защиты, но способствует правильному установлению обстоятельств дела, вынесению законного и обоснованного судебного решения. Поэтому разъяснение вопросов правоприменения в этой сфере имеет большое значение для судебной практики.

Говоря о данном проекте НП, судья Верховного Суда Баглан Макулбеков, отметил, что он разработан по инициативе Верховного Суда. По мнению судьи, в ГПК, УПК и КоАП вопрос о языке судопроизводства не до конца раскрыт. Отмечено, что стороны по гражданским делам, лица, находящиеся под следствием, подсудимые сами зачастую не соблюдают принцип языка судопроизводства и дают повод нарушению их прав и свобод относительно выбора языка судопроизводства. НП разъясняет, что одна из главных проблем вытекает из принципа статьи 14 ГПК, которая устанавливает язык судопроизводства, исходя из того, на каком языке изначально подано исковое заявление.

Говоря о значимости НП «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении» Председатель Верховного Суда подчеркнул, что он подготовлен в соответствии с решением участников совещания в Администрации Президента от 5 августа 2016 года об усилении ответственности за причастность к экстремизму и терроризму.

Он также напомнил тезис Главы государства о том, что сегодня угрозы терроризма кардинально изменили наше понятие о международной безопасности. Подтверждением этому являются последние события в мире, Алматы и Актобе. К.Мами отметил, что НП имеет большое значение для судебной практики, поскольку направлено на обеспечение правильного и единообразного применения законодательства об ответственности за пособничество и причастность к актам терроризма и экстремизма.

Представляя данный проект НП, судья Верховного Суда Абдрашид Жукенов, отметил, что он разъясняет определение прикосновенности к преступлению, указывает на его основные виды, конституционные положения об иммунитете ряда лиц от уголовной ответственности за недонесение и заранее необещанное укрывательство преступления. В НП указано, что суды вправе при выявлении фактов несообщения лицом о достоверно известных ему готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях, тем самым, невыполнении им своего гражданского и морального долга довести это до сведения соответствующих организаций путем вынесения частного постановления. Отмечено, что во всех случаях оказания лицом помощи правосудию путем своевременного сообщения о достоверно известных ему готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях судам следует частным постановлением ставить перед соответствующими организациями вопрос о необходимости поощрения этого лица. Разъяснены и раскрыты понятие укрывательства преступления, виды укрывательства, способы укрытия (сокрытия) лица, совершившего преступление, средств и орудий преступления, следов преступления и иных доказательств.

Представляя проект НП «О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», судья Верховного Суда Денис Шипп отметил состав законодательства об административных правонарушениях и место международных договоров в нем, пробелы в законе - КоАП. НП рекомендует судам восполнять их конституционными нормами о принципах правосудия и о правах человека и гражданина принципами законодательства об административных правонарушениях. Разъясняет судам, что судебная инстанция при пересмотре незаконного постановления не может быть связана исполнением этого постановления. Отмечено, что предупреждение является самодостаточной мерой взыскания, в силу чего любое дополнительное взыскание должно применяться только при назначении другого основного взыскания, предусмотренного санкцией статьи Особенной части, например, административного штрафа. НП разъясняет, что при невозможности применения административного ареста к отдельным категориям субъектов правонарушения можно применять дополнительное взыскание, если ч.2 ст.42 КоАП допускается применение такой меры взыскания в качестве основного административного взыскания. Кроме того, проектом разъясняется применение других мер взыскания, исчисления сроков лишения специального права, порядка назначения приостановления или запрещения деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Проект НП «О судебной практике по применению статьи 6 Уголовного кодекса Республики Казахстан» представил судья Верховного Суда Ерден Арипов. Проект разъясняет понятия законов, устраняющие преступность или наказуемость деяний, иным образом улучающее положение лица, совершившего уголовное правонарушение, декриминализации, а также норм смягчающих ответственность или наказание. В НП отмечено, что орган досудебного расследования, суды первой, апелляционной и кассационной инстанций непосредственно применяют закон, имеющий обратную силу, по уголовным делам, находящимся в их производстве. При этом если новый уголовный закон устраняет преступность или наказуемость деяния, то в соответствии с требованиями пункта 6 части первой статьи 35 УПК дело подлежит прекращению производством по этим основаниям не зависимо от стадии, на которой оно находится.

При этом дается разъяснения об отсутствии обратной силы уголовного закона, если деяние, совершенное лицом перешло в категорию более тяжкого уголовного правонарушения или иным образом ухудшило положение лица, совершившего уголовное правонарушение.

Представляя проект НП «О рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке», судья Верховного Суда Ербол Рахимбеков подчеркнул необходимым условием успешного развития любого государства - повышение эффективности правосудия. Среди способов, обеспечивающих его достижение, Е.Рахимбеков назвал сокращенный порядок судебного следствия, который существовал в законодательстве, но претерпел изменения с введением в действие в 2014 года нового УПК.

В проекте НП дано понятие, какие именно нарушения являются существенными и препятствующими назначению главного судебного разбирательства, а также какие нарушения, выявленные в ходе главного судебного разбирательства, дают суду основания к направлению дела прокурору для их устранения.

Участники пленарного заседания, обсудили проекты нормативных постановлений, внесли в них предложения и замечания. Окончательно они будут утверждены пленарным заседанием после редакционной работы над ними.