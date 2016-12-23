Деятельность пенсионного фонда проверяют правоохранительные органы
23 декабря 2016, 11:20
Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.
С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального Банка Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.
Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений.
Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно.
Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.
По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции.
Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО «ЕНПФ».
Фото с сайта uralsk.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835924-3ad22958ff41e80f95bd5b473978fc8b
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com