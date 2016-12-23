На уровне мировых стандартов

Департамент государственных доходов

по Мангистауской области

В новейшей истории Казахстана одним из первых документов, изданных Главой государства после обретения суверенитета, был Указ № 539 от 12 декабря 1991 года об образовании Таможенного комитета. Этот день является днем образования таможенной службы суверенного Казахстана.

К 1991 году социально-экономическая ситуация в Казахстане значительно ухудшилась. ВВП снизился на 12 процентов. На рынке нарастал товарный голод. Скрытая в прежние годы инфляция была готова вырваться наружу.

В той ситуации руководству страны приходилось решать одновременно две важнейшие задачи. Необходимо было не только преодолеть этот кризис, но и начать строить свою самостоятельную экономическую систему.

Государственная экономическая политика должна была включать денежно-кредитную, налогово-бюджетную, ценовую и антимонопольную, инвестиционную, технологическую и таможенную политику. Это требовало создания и развития новых финансовых и государственных институтов, в том числе и таких, как таможенные органы. По сути, пришлось их выстраивать с нуля. На первом этапе требовалось создать адекватную нормативно-правовую базу.

Общая протяженность таможенной границы РК - более 6 тыс. км, из них сухопутная граница - 4320 км и около 2 тыс. км - граница, проходящая вдоль береговой линии территориальных вод (охватывает побережья Каспийского и Аральского морей, берега рек Или и др.). Протяженность границы с Китаем составляет 1560 км, Узбекистаном - 2310 км и Туркменистаном - 450 км.

Введение таможенных границ с сопредельными государствами бывшего Союза, проблема обеспечения 100-процентного декларирования товаров и имущества, перемещаемых через таможенную границу Казахстана, потребовали создания широкой разветвленной сети таможенных учреждений как внутри республики, так и на ее границе.

Большая работа проведена по созданию надежного нормативно-правового фундамента в деле правового обеспечения таможенной деятельности. В 1995 году принят Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О таможенном деле в Республике Казахстан», который представлял собой качественно новый этап развития в таможенном деле, таможенной политике, проводимой государством, занимая центральное место в механизме регулирования таможенных отношений.

Здесь следует сказать, что на тот момент данный закон был объективен. Главный его принцип - тотальное администрирование со стороны государства. Жесткая позиция тогда была оправдана, поскольку грузы иногда проходили вообще мимо таможни. Государство терпело колоссальные убытки.

Сейчас времена изменились. В первую очередь пора понять, что таможня - это, по сути, сервисная служба для легального бизнеса, а не препятствие для него. Кроме того, она еще и универсальный механизм защиты внутреннего и внешнего рынка, инструмент регулирования экономики. «Таможенный контроль в виде сервиса» или иными словами «таможня для бизнеса».

Сегодня, оглядываясь назад, мы вновь вспоминаем нелегкие годы становления таможенной службы Казахстана. Это были годы напряженного труда, потерь и приобретений, годы неизбежных в новом деле ошибок и радости новых достижений.

Так сложилось, что геополитическая специфика нашей страны отлична от других, практически 11,5 тыс. км границы в 1991 году таможенные органы осуществляли охрану самостоятельно со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. В среднем, на одного таможенника приходилось семь километров границы, в некоторых местах «дыры» между таможенными постами достигали 150-200 км. Возникала тенденция роста напряженности как на российско-казахстанской границе, так и на южных рубежах республики, где большую опасность представляла широкомасштабная деятельность наркомафии.

Начинали буквально «с нуля», в местах пересечения границы основными автомагистралями ставили вагончики, устанавливали переносные электростанции. В срочном порядке шилась форменная одежда под цвет флага нового независимого государства. Остро стоял вопрос набора кадров, в стране не было учебных заведений по подготовке специалистов таможенного дела.

На современном этапе таможенный сектор находится на качественно новом уровне своего развития, и большинство реформ, направленных на создание основы для его успешного функционирования в дальнейшем, уже осуществлены. Увеличение внешнеторгового оборота Казахстана, инвестиционная привлекательность, стабильность проводимых реформ в области таможенного дела подтверждает, что таможенный сектор Казахстана развивается успешно. Среди таможенных администраций стран СНГ таможенные органы Казахстана являются наиболее реформированными.

В настоящее время, участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенный блок Комитета государственных доходов регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем. Путем разумных протекционистских мер таможенная служба оберегает национальную промышленность и обеспечивает экономическую безопасность Республики Казахстан.

Органами государственных доходов осуществляется контроль на автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска.

Первое, с чем сталкиваются люди, пересекая государственную границу, - это сотрудники службы государственных доходов, или, как их называют, «визитная карточка страны». По материально-технической оснащенности таможенных постов, культуре обслуживания, уровню организации таможенного контроля, складывается представление в целом о государстве и его экономике.

За годы независимости Республики Казахстан таможенная служба была поставлена перед необходимостью - в сжатые сроки создать и развить систему таможенного дела до уровня международных стандартов. Фактически начав с нуля, нужно было догнать передовые таможенные администрации современных развитых государств. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что это во многом удалось.