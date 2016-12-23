Сирийская армия заявила о взятии Алеппо под контроль

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.

Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев, сообщает Русская служба BBC





"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", - говорится в заявлении командования сирийской армии.





Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью.





В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".





Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией.





Эвакуация шла с перебоями и остановками, так как сирийское правительство и повстанцы постоянно обвиняли друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня.





Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек.





Напомним, восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.



