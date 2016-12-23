Опротестование судебных актов в кассационную инстанцию Верховного Суда в условиях трехуровневой системы правосудия

Начальник Управления

10-го Департамента

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

М. Нурмухамедов

Слово протест происходит от латинского «protestor» - публично доказываю, гласно заявляю.

В соответствии с Законом РК от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре» протест приносится прокурором на противоречащие Конституции, законам и актам Президента республики нормативные и иные правовые акты, решения и действия государственных органов и должностных лиц.

Протест приносится в орган или должностному лицу, принявшим незаконные акт, решение, или в вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу.

Уголовно-процессуальный кодекс РК предусматривает два вида протеста: апелляционный (приносится в областной суд на приговор или постановление суда первой инстанции) и кассационный (приносится в Верховный Суд на приговор или постановление судов первой или апелляционной инстанций).

Уже год, как в Верховном Суде действует кассационная инстанция по уголовным делам. Это регламентировано Законом РК от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия».

Данной коллегией рассмотрено 130 протестов Генерального Прокурора, из которых удовлетворено 117.

Основания для принесения протеста достаточно разнообразны. Это несогласие с назначенной основной или дополнительной мерой наказания (как в сторону снижения, так и увеличения), квалификацией действий осужденных, оправданием или наоборот осуждением, разрешением гражданского иска и т.д. Более подробно эти основания изложены в ст.484 УПК.

Вот к примеру.

Суд признал гражданина А. виновным в совершении мошенничества и лишил его свободы на 2 года. Однако по делу была допущена ошибка, которая выразилась в превышении предела назначенного наказания.

Согласно пункта 1 части 2 статьи 55 УК, при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не может превышать при совершении преступления небольшой тяжести - 1/2 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Так, по этому делу судом были признаны смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние и полное признание вины, а отягчающие не установлены.

Получается, что в таком случае 1 год это предельный срок наказания.

Кассационным протестом эта ошибка была исправлена.

Или вот иной протест, который уже направлен не в сторону улучшения положения осужденного, а наоборот (согласно ст.487 УПК в течение 1 года со дня вступления приговора в законную силу допускается опротестование судебного акта в сторону ухудшения положения осужденного).

Гражданин Б. был осужден к штрафу в размере 49 550 тенге за то, что он «сел за руль» в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он уже был лишен права управления транспортным средством.

Санкция статьи 346 части 1 УК кроме основного наказания, предусматривает и дополнительное - лишение права заниматься определенной деятельностью.

Вот как раз это дополнительное наказание ему и не было назначено.

В итоге Верховный Суд изменил приговор и лишил гражданина Б. права управлять транспортным средством на 3 года.

Ряд протестов были принесены для формирования единой судебной практики по тем или иным вопросам применения закона.

Апелляционная инстанция одного из областных судов прекратила дело в отношении четырех лиц, которые ранее судом первой инстанции были осуждены к различным срокам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, со смертельным исходом.

Суд посчитал, что по делу нарушено требование УПК, выразившиеся в том, что эти лица должны были повторно быть преданы прокурором суду, так как в суде, он изменил им обвинение на более тяжкое.

Верховный Суд согласился с доводами протеста и в своем постановлении указал, что повторного предания лица при изменении ему обвинения в суде на более тяжкое, не требуется. Предание суду, прокурор производит только перед направлением дела в суд, а не на стадии нахождения его в производстве суда.

Генеральным Прокурором в текущем году по жалобам потерпевших, осужденных или их адвокатов, принесено 25 протестов. В своих обращениях авторы не были согласны с мерой наказания, квалификацией действий и т.п.

Норма статьи 52 УК требует, что лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое наказание в пределах.

Однако не всегда эта норма соблюдается, что приводит к принесению кассационных протестов.

Так, за совершение вымогательства, четыре лица были осуждены к различным срокам ограничения свободы.

Потерпевший по делу обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой о несогласии с назначенным видом наказания самому активному участнику преступления.

И действительно, изучение материалов дела показало, что организатору вымогательства назначено несоразмерное наказание. Ведь «благодаря» его действиям (угрозы пистолетом, похожим на боевой, вторжение в квартиру потерпевшего и завладение его документами) потерпевший был вынужден сменить место работы и номер телефона. Тогда как роль и действия иных осужденных являлись менее активными.

В итоге Верховный Суд изменил «организатору» преступления вид наказания с ограничения свободы на лишение в виде четырех лет.

В обществе бытует мнение, что прокурор это государственный обвинитель, поэтому для него самое главное, чтобы преступник «сидел в тюрьме».

Однако статистика кассационных протестов свидетельствует об ином.

В текущем году Верховный Суд удовлетворил 46 кассационных протестов об улучшении положений осужденных. Только по делам, где неправильно были определены пределы основного наказания, сокращены сроки 12 лицам, в общей сложности на 18 лет, а в отношении 7 лиц изменены виды дополнительных наказаний в сторону смягчения.

Стоит отметить, что кассационные протесты приносятся как по жалобам участников процесса, так и в результате проводимого анализа по различным категориям преступлений, видов наказаний и т.п.

Одним из важнейших свойств прокурорского надзора, отражающим его специфику, является инициативность. Именно этот аспект, позволяет прокуратуре выявлять те или иные нарушения и принимать меры к их устранению.

Подтверждением этому являются 27 удовлетворенных кассационных протестов, принесенных в Верховный Суд без обращения участников процесса.

Комплексный подход к вопросам устранения нарушений закона, прав и свобод осужденных, инициативность позволяют прокуратуре выступать надежным средством правозащиты.