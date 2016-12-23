Исключить неоднозначное толкование

Линара Сактаганова

Конституционный Совет рассмотрел представление Темиртауского городского суда об устранении противоречий между постановлением Правительства от 28 марта 2012 года и нормами Конституции, связанных с оформлением документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства.

Излагая суть дела, Игорь Рогов пояснил, что Темиртауский городской суд Карагандинской области обратился в Конституционный Совет с представлением о проверке конституционности правил оформления документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства.

В частности, вопрос заключался в необходимости предоставлять нотариально удостоверенные заявления от проживающих в Казахстане лиц, имеющих по закону право на получение от выезжающих алиментов, об отсутствии каких-либо возражений. В данном случае речь идет о родителях, бывших супругах и детях.

Излагая позицию суда, глава Конституционного Совета сообщил, что в суд обратилась жительница Темиртау, которая столкнулась с проблемой предоставления письменного согласия отца на переезд в Россию. Отец истицы не идет на контакт с дочерью и не объясняет причин своего отказа.

- Согласно правилам заявительница разыскала отца, который не принимал никакого участия в ее воспитании. В результате он отказал дочери в разрешении на выезд, - пояснил И. Рогов.

Однако по Правилам оформления документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, утвержденным постановлением Правительства РК от 28 марта 2012 года, предоставление данного документа является обязательным условием. В ходе разбирательства Темиртауский суд усмотрел противоречие между Правилами и нормами Конституции нашей страны.

В первом документе говорится о том, что человек, выезжающий на постоянное место жительства за рубеж, должен предоставить в органы внутренних дел нотариально удостоверенное заявление от проживающих в Республике Казахстан лиц, имеющих по закону право на получение от выезжающих алиментов об отсутствии у них возражений на выезд. В то же время, согласно Конституции, каждый имеет право выезжать за пределы республики, а права и обязанности человека могут быть ограничены только в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

- Суды, с одной стороны, не могут обязать человека дать согласие на выезд близкого родственника, а с другой - нет прямой нормы, которая бы регулировала право давать разрешение на выезд без этого согласия. Практика показывает, что зачастую судьи принимают решения, ссылаясь на прямое действие норм Конституции, то есть в пользу выезжающих, - пояснил председатель Конституционного Совета.

Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный Совет постановил, что в целом постановление Правительства не противоречит Конституции.

«Конституционный Совет считает отвечающим Конституции юридический механизм закрепления ограничения, предусмотренного ст. 21 Основного Закона конституционного права человека и гражданина посредством принятия законов с последующим утверждением процедурных отношений постановлением Правительства», - говорится в документе.

Иными словами, на взгляд членов Конституционного Совета, указанные документы нуждаются в доработке в части детализации процедуры ограничения на выезд, а также применения правильной юридической формулировки.

При этом Конституционный Совет указал на недостатки, имеющиеся в правовых актах, регламентирующих порядок выезда граждан за пределы РК на постоянное место жительства, которые допускают на практике неоднозначное толкование и порождают правовые неопределенности.

Как пояснил И. Рогов, роль и значение требования о представлении нотариально удостоверенного заявления не сводятся лишь к документальной стороне оформления выезда. Оно налагает на выезжающего дополнительную обязанность по самостоятельному поиску потенциальных получателей алиментов, причем даже в условиях, когда с указанными лицами родственные отношения не поддерживались, либо эти лица ему не известны. Но в зависимости от исполнения данной обязанности впоследствии принимается итоговое решение об удовлетворении либо об отказе в выезде.

- Осуществление конституционного права не должно зависеть от требований к оформлению документов, т.к. эти требования призваны содействовать его реализации, а не препятствовать. Более того, недопустимо, чтобы конституционное право человека стало заложником чьего-либо субъективного отношения или мнения, - считают члены Конституционного Совета РК.

В связи с этим Конституционный Совет рекомендовал Правительству привести Правила оформления документов в соответствие с правовыми позициями Конституционного Совета, а также рассмотреть вопрос об инициировании поправок в законодательные акты, регулирующие общественные отношения в сфере миграции населения и Кодекс «О браке (супружестве) и семье».

На основании п. 3 ст. 74 Конституции РК нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит, является общеобязательным на всей территории республики и окончательным с учетом случая, предусмотренного п. 4 ст. 73 Конституции РК.