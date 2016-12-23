Сохраняя мир и согласие

Данил Утюпин

Казахстан как независимое государство существует уже четверть века. Пройден немалый путь. За эти годы многое сделано в социально-экономической, политической, правовой и других сферах развития страны.

Одним из первых и важных шагов на этом пути стало принятие Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» 16 декабря 1991 года. Следующим историческим шагом стало вступление Казахстана в марте 1992 года в Организацию Объединенных Наций. Признанием успешности выбранного пути Казахстана и доверия к нему со стороны международного сообщества стало избрание Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января 2017 года. Среди прочего этому, несомненно, способствовало и то, что после обретения суверенитета Казахстан добровольно отказался от ядерного оружия, закрыл ядерный полигон и присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом Казахстан обладал четвертым в мире по мощности ядерным арсеналом и богатейшими запасами урана. Чтобы отказаться от такого мощного потенциала, была необходима сильная политическая воля. По инициативе Казахстана ООН провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. В 2008 году за значительный вклад в нераспространение ядерного оружия кандидатура Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира.

В настоящее время в республике успешно реализуют свои проекты различные подразделения Организации Объединенных Наций - Программа развития ООН, представительства организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов, Управление ООН по наркотикам и преступности.

Международная активность Казахстана проявилась и в других направлениях. В 1992 году республика вошла в состав участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через 15 лет, в 2007 году, было принято решение о председательстве Казахстана в ОБСЕ. И через три года в Астане под председательством Президента РК Нурсултана Назарбаева прошел Саммит ОБСЕ.

Приняла реальные очертания и практическое измерение продвигаемая Президентом РК идея евразийской интеграции. Впервые она озвучена в 1994 году, и многие тогда отнеслись к ней как утопии. Но в 2000 году был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Еще через десять лет создан Таможенный союз. А в 2014 году вступил в силу Договор о создании Евразийского экономического союза, который начал функционировать с 1 января 2015 года.

Безусловным достижением Казахстана остается сохранение межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, посетивший в свое время нашу страну, назвал Казахстан примером межнационального согласия, стабильного, устойчивого развития для других государств мира. Немалую роль в этом сыграло учреждение в 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева Ассамблеи народа Казахстана. И сегодня в Казахстане в мире и согласии проживают представители более 140 этносов и 40 конфессиональных групп.

Правовое и политическое развитие страны на многие годы определило принятие в 1995 году на всенародном референдуме главного закона страны - Конституции РК. Конституция закрепила основы суверенитета, высшими ценностями государства провозгласила жизнь, права и свободы человека, равенство прав человека и гражданина, независимо от происхождения, социального положения, расы, национальности, языка, отношения к религии. Данный документ утвердил Казахстан как суверенное, демократическое, светское, правовое и социальное государство с унитарным устройством с президентской формой правления, независимой судебной системой и разделением властей.

Большой политической воли требовал перенос столицы Казахстана из Алматы в Акмолу, которая позже была переименована в Астану, что обозначило собой старт новой эпохи. На тот момент Акмола была провинциальным городом со слаборазвитой экономической, социальной и транспортной инфраструктурой. Сегодня Астана - это динамичный город с современной архитектурой и развитой инфраструктурой. Здесь множество музеев, театров, концертных залов и библиотек. Растет количество спортивных залов, стадионов и спортплощадок. Монументы Байтерек и Казак Ели, Водно-Зелeный бульвар, резиденция Президента Ак-Орда, Дворец Независимости и Дворец мира и согласия являются достопримечательностями столицы и гордостью страны. В столичных вузах, из которых в первую очередь следует назвать Назарбаев Университет, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет, Медицинский университет, готовят профессионалов для множества различных отраслей.

Серьезный импульс развитию казахстанской науки и экономики придало учреждение по инициативе Президента международной образовательной стипендии «Болашак». Благодаря ей тысячи казахстанских парней и девушек смогли получить образование в лучших вузах мира. Нацеленность казахстанской системы образования на мировые стандарты подчеркивает также ее присоединение в 2010 году к Болонской конвенции. Таким образом, Казахстан стал 47-м членом Европейской зоны высшего образования и первым центральноазиатским государством, признанным полноправным членом европейского образовательного пространства.

Все большую популярность в современном мире получает идея внедрения «зеленой экономики» и устойчивого развития, направленных на удовлетворение человеческих потребностей без ущерба окружающей среде. Среди постсоветских стран Республика Казахстан одной из первых перешла на путь «зеленого развития». В мае 2013 года Глава государства утвердил Концепцию по переходу страны к «зеленой экономике». Данный документ заложил основы для глубоких системных изменений в экономике посредством повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов.

Переход к экологичному развитию - это восходящий мировой тренд, и одним из знаковых событий на этом пути станет проведение в следующем году в Астане международной специализированной выставки EXPO-2017 по теме «Энергия будущего». Выставка ожидает участия более 100 стран и международных организаций, свыше двух миллионов посетителей. Она позволит привлечь лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки и технологии использования существующих альтернативных энергоисточников, придаст мощный импульс развитию в Казахстане науки и техники, строительства, транспорта, туризма.

Так что к своему четвертьвековому юбилею Казахстан подходит с немалыми успехами и достижениями. Это динамичная рыночная экономика в сочетании с социально ответственным государством, хорошие условия для ведения бизнеса, межнациональное согласие и политическая стабильность, успехи на международной арене.