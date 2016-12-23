Акимат Астаны не намерен бесплатно раздавать подарки пенсионерам к Новому году
23 декабря 2016, 11:59
Данная информация официально опровергнута.
Акимат Астаны официально опроверг информацию, распространенную через мессенджер WhatsАpp о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу акимата в Facebook.
Аппаратом столичного акимата никаких мероприятий по бесплатной раздаче подарков пенсионерам не предусмотрено. "Предупреждаем, что за заведомо ложное распространение информации предусмотрена уголовная ответственность. Призываем жителей и гостей столицы полагаться только на достоверную информацию из официальных источников", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем в столичном акимате рассказали, что в период с 1 по 31 декабря в Астане проходит общегородская благотворительная акция «Астана – мейірімді қала», цель которой – охватить вниманием и заботой такие льготные категории граждан, как ветераны ВОВ, люди с ограниченными возможностями всех групп, малообеспеченные и многодетные семьи, многодетные матери, дети-сироты, дети с онкологическими заболеваниями, с диагнозом ДЦП и болеющие туберкулезом. Акция продолжится до 31 декабря 2016 года. По инициативе акимата города создан многоканальный телефон горячей линии 8 (7172) 55- 66- 55, позвонив по которому, можно оказать посильную адресную помощь.
Фото: WideFon.com
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