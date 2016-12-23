Необходим комплексный подход

Т. Сивицкая,

кандидат-стажер в судьи Катон-Карагайского

районного суда Восточно-Казахстанской области

В настоящее время отношение общественности к принудительному лечению от алкоголизма неоднозначно, так как само по себе такое лечение - это, по сути, умаление, стеснение гарантированных прав и свобод гражданина на время проведения лечебных мероприятий.

Однако при изучении удручающей статистики количества хронических больных алкоголизмом (только официально выявленных), анализе судебной практики по рассмотрению дел данной категории, напрашивается вывод, что нам еще рано говорить об отмене принудительного лечения, оно необходимо обществу, государству и самим больным в первую очередь.

Более половины всех противоправных деяний совершается в состоянии алкогольного опьянения: люди нарушают общественный порядок, причиняют физический вред, моральный ущерб гражданам, управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, и это лишь неполный список того, на что способны, казалось бы, законопослушные граждане под воздействием алкоголя.

Законодательство нашего государства однозначно воспринимает злоупотребление алкоголем как условие, отягчающее вину правонарушителя, но учитывает, что хронический алкоголизм - это заболевание, и мы такую категорию лиц должны воспринимать прежде всего как больных, но ни в коем случае не как изгоев общества.

Закон «О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» признает, что больные алкоголизмом - это лица, способные на преступные деяния под воздействием определенных веществ. Если гражданин, систематически употребляющий алкоголь, отказывается пройти добровольное лечение, судебные органы вправе направить его на принудительное лечение.

Разрешение гражданских дел, касающихся принудительного лечения от алкоголизма, закреплено гл. 39 Гражданского процессуального кодекса, согласно которой заявление о направлении на принудительное лечение в наркологическую организацию больного алкоголизмом без его согласия подается представителем государственной организации здравоохранения по инициативе родственников больного, трудовых коллективов, общественных организаций, органов внутренних дел, прокуратуры, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству по месту жительства больного. В случае решения вопроса о принудительном лечении в наркологической организации больного алкоголизмом, не имеющего постоянного места жительства, заявление подается органами внутренних дел по месту нахождения больного в момент подачи такого заявления.

Обязательным условием является наличие мотивированного медицинского заключения о признании лица больным алкоголизмом и необходимости применения к нему принудительных мер лечения. Признание лица больным алкоголизмом осуществляется государственными организациями здравоохранения после соответствующего медицинского освидетельствования в установленном порядке, по результатам которого устанавливается стадия заболевания.

Вопрос о направлении в наркологические организации для принудительного лечения рассматривается судом по месту жительства больного в срок не свыше десяти дней со дня поступления материалов, в открытом судебном заседании с его участием, а также представителей органов здравоохранения и внутренних дел, родственников больного, представителей трудовых коллективов, общественных объединений.

Срок пребывания в наркологических организациях для принудительного лечения не должен превышать двух лет, а в случае повторного направления - трех лет. Направление лица в наркологические организации для принудительного лечения не считается повторным, если со дня его окончания прошло не менее трех лет. Причем законодатель конкретно указал категорию лиц, которые не направляются в наркологические организации для принудительного лечения (несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до восьми лет, не лишенные в установленном порядке родительских прав, инвалиды І и II групп, а также имеющие медицинские противопоказания).

По факту, практически половина больных, прошедших принудительное лечение, вновь повторно направляется на такое лечение. Почему так, неужели длительное лечение не приносит положительных результатов? Можно предположить, что проблема больше социальная, нежели правовая, поскольку после выписки из лечебного учреждения, выздоровевшие, вновь попадают в ту же среду, их социальной адаптацией, трудовым и бытовым устройством фактически никто не занимается, они остаются один на один со своей проблемой и начинают вновь злоупотреблять алкоголем.

Поэтому, чтобы принудительное лечение от алкоголизма действительно давало положительный эффект и способствовало изменению моральных ценностей, восстановлению нормального поведения больного, базирующегося на уважительном отношении к себе и другой личности, необходимы комплексный подход и взаимосвязь органов и организаций на стадии профилактики, лечения и реабилитации. Только в тесном сотрудничестве органов внутренних дел, лечебных учреждений и местных исполнительных органов мы сможем существенно снизить уровень больных алкоголизмом и, возможно, в будущем исключить такое понятие, как «принудительное лечение».