Отличить подделку от оригинала

Данил Утюпин

В апреле этого года в Интернете появился видеоматериал, где сообщалось, что капсулы одного из известных лекарственных препаратов являются пустышками. В ноябре подобный ролик вновь появился в Сети. Данный инцидент поднял вопрос о проблеме фальсификации лекарств и путях ее решения.

На данное сообщение отреагировало Министерство здравоохранения и социального развития РК, сообщив, что «информация, распространяемая в социальных сетях и посредством рассылки через мессенджеры, о реализации пустых капсул препарата, произведенного компанией в Германии, не соответствует действительности».

«Полагая, что в капсулах должно быть гранулированное вещество, потребители заблуждаются», - говорилось в сообщении.

В свою очередь, директор по безопасности фармкомпании в регионах Центральная Азия и Кавказ заявил, что в Казахстане факты фальсификации препарата не были зарегистрированы, но если у покупателей имеются претензии, им следует обращаться к производителю.

Швейцарскому публицисту и футурологу Герхарду Кохеру принадлежат слова, что фармацевтическая индустрия есть искусство превращать миллиграммы в миллиарды. В еще большей степени это относится к подпольной фарминдустрии. Мировой оборот поддельных лекарственных средств по своим масштабам сравним с наркотрафиком. При этом законы некоторых стран за наркоторговлю и фальшивомонетничество предусматривают смертную казнь, в то время как за подделку лекарств не полагается даже уголовная ответственность. Вместе с тем, по данным Интерпола, доход от каждой тысячи долларов, вложенной в оборот поддельных лекарств может доходить до 200 тысяч, в то время как от наркоторговли - не более 30 тысяч. Сегодня общий годовой объем мирового фармацевтического рынка составляет 200-300 млрд. долларов, из которых от 14 до 21 млрд. приходится на долю фальсифицированных медикаментов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на начало 2016 года в мире выявлено более 920 наименований контрафактной, фальсифицированной медицинской продукции. Из общего количества выявленных в мире фальсификатов, по данным ВОЗ, свыше 50 процентов не содержали никакого активного вещества; в около 17 процентах препаратов содержание активного ингредиента не соответствовало требованиям нормативно-технического документа; в 16 - содержались в качестве действующих совершенно другие вещества, чем те, что были указаны на упаковке и в сопроводительной документации (как правило, применяют кукурузный и картофельный крахмал или мел); в около семи процентах содержание активного ингредиента было в норме, но упаковка и маркировка этих препаратов не соответствовали требованиям и отличались от упаковок подлинных лекарственных средств.

В ответ на наш запрос Минздрав РК сообщил, что в Казахстане в целом ситуация с обращением фальсифицированной и контрафактной продукции благополучная, что в первую очередь связано с жестким государственным регулированием сферы обращения медицинской продукции, которое приближается к европейскому законодательству. Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод, что более 80 процентов фальсифицированных лекарственных средств приходится на лекарственные препараты производителей стран дальнего зарубежья. Фальсифицируют, как правило, хорошо рекламируемые и востребованные препараты, среди которых были как оригинальные препараты, так и препараты-генерики.

В условиях расширения доступа к сети Интернет лица, занимающиеся изготовлением, распространением и продажей контрафактной и фальсифицированной медицинской продукции, получили доступ к глобальному рынку, включая как отдельных потребителей, так и бизнес-сообщества. Культура самодиагностики и самолечения привела к появлению тысяч нерегулируемых веб-сайтов, бесконтрольно распространяющих медицинскую продукцию. По оценкам международных экспертов, 50 процентов медицинской продукции не соответствуют установленным требованиям. В этой связи пациенты, пользующиеся услугами интернет-аптек, подвержены высокому риску получения некачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов.

Главная угроза фальсификатов связана с высокой степенью риска причинения вреда здоровью и угрозы жизни граждан. Применение фальсифицированных лекарственных средств может привести к безрезультативности лечения, лекарственной устойчивости, смерти. Даже так называемые качественные подделки не менее опасны для здоровья и жизни потребителей. Кроме того, фальсификация медицинской продукции наносит ущерб экономической, инновационной, интеллектуальной деятельности. Обращение фальсифицированной медицинской продукции приводит к потере доверия к лекарственным препаратам, поставщикам услуг здравоохранения и в целом системе здравоохранения.

К счастью, фактов причинения вреда здоровью от применения фальсификатов в Казахстане за последние годы не установлено. В настоящее время система государственного регулирования в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в Казахстане, включающая такие инструменты, как государственная регистрация (перерегистрация), оценка безопасности и качества (сертификация) каждой серии (партии), государственный контроль, фармаконадзор и мониторинг побочных действий, усиление ответственности за распространение фальсификатов (с 1 января 2015 года в РК действует уголовная ответственность за производство и распространение фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, предусматривающая лишение свободы на срок от двух до десяти лет) позволяет предотвратить появление на рынке фальсифицированной медицинской продукции.

В любом случае казахстанским потребителям рекомендуется и самим научиться выявлять подделки. Некоторые виды фальсифицированной медицинской продукции визуально практически неотличимы от оригинальных препаратов и трудно поддаются выявлению. Однако во многих случаях фальсифицированные препараты можно определить следующим образом: внимательно изучить упаковку на предмет оценки ее состояния, наличия орфографических или грамматических ошибок, четкости нанесения маркировки, наличия маркировки и инструкции по медицинскому применению на государственном и русском языках; проверить, совпадают ли даты производства и истечения срока годности, указанные на внешней упаковке, с датами на первичной упаковке; оценить внешний вид препарата, его целостность и проверить, не имеет ли он нехарактерный цвет или запах; как можно скорее показать препарат фармацевту или врачу, если возникло подозрение о его неэффективности или появилась нежелательная реакция на его прием. К косвенному доказательству можно отнести и сильно заниженную стоимость препарата, в сравнении с ценой ранее приобретенного препарата.