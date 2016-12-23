В трех областях РК ограничено движение для автотранспорта

В настоящее время на дорогах работает 20 единиц дорожно-эксплуатационной техники.

Ограничения движения для автотранспорта действуют в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».





В Алматинской области в 09.00 ч. 23 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с. Коктума до п.Достык.





В Жамбылской области в 01.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша Биби до границы ЮКО.





В Южно-Казахстанской области в 01.40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик.





Фото: Иркутск - Monavista.ru











