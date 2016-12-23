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В трех областях РК ограничено движение для автотранспорта

23 декабря 2016, 12:05

В настоящее время на дорогах работает 20 единиц дорожно-эксплуатационной техники.


Ограничения движения для автотранспорта действуют в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Алматинской области в 09.00 ч. 23 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 83-184, участок от с. Коктума до п.Достык.

В Жамбылской области в 01.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, участок от с.Айша Биби до границы ЮКО.

В Южно-Казахстанской области в 01.40 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик.

Фото: Иркутск - Monavista.ru




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