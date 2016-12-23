Оспорить в течение трех месяцев

Н. Биханова,

судья Алгинского районного суда

Актюбинской области

В силу ст. 292 Гражданского процессуального кодекса РК гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действия (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации, должностного лица, государственного служащего в суде.

В случаях, когда законом установлено рассмотрение обращения вышестоящим органом, организацией, должностным лицом, комиссиями или омбудсменом, заявление гражданина и юридического лица подается в суд после соблюдения такого порядка обращения.

Алгинским районным судом Актюбинской области за 11 месяцев 2016 года рассмотрено девять дел данной категории. Из них два дела окончено с вынесением решения об отказе в удовлетворении заявленного требования, по трем делам заявленные требования были удовлетворены, четыре дела производством прекращены, тогда как за аналогичный период 2015 года районным судом рассмотрено три дела, с вынесением решения окончено два дела, одно дело оставлено без рассмотрения.

Порядок рассмотрения дел данной категории регулируется гл. 29 ГПК, в которой содержаться статьи, регламентирующие порядок подачи заявления, сроки обращения в суд с заявлением, подготовку дела к судебному разбирательству, рассмотрения заявления и решение суда, а также его исполнение.

В нормативном постановлении Верховного Суда РК от 24 декабря 2010 года № 20 «О некоторых вопросах применения судами норм гл. 27 Гражданского процессуального кодекса РК» указывается, что в порядке гл. 29 ГПК могут быть оспорены в суде коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих при обязательном наличии совокупности следующих условий:

- вытекают из публично-правовых отношений (отношений власти и подчинения) в сфере государственного управления;

- порождают для заявителя любое предусмотренное пп. 1) - 3) ч. 1 ст. 293 ГПК правовое последствие.

Решение государственного органа, органа местного самоуправления, действие (бездействие) должностного лица или государственного служащего может быть обжаловано в суде, если заявитель полагает, что нарушены принадлежащие ему субъективные права, свободы или законные интересы; созданы препятствия к осуществлению им своих субъективных прав, свобод или законных интересов; на него незаконно наложена какая-либо обязанность.

Не могут быть оспорены в суде в соответствии с гл. 29 ГПК РК:

- законы и иные нормативные правовые акты, проверка которых на соответствие нормам Конституции РК отнесена к исключительной компетенции Конституционного Совета РК;

- правовые акты индивидуального применения, в отношении которых другими законами предусмотрен иной порядок судебного обжалования;

- международные договоры;

- нормативные правовые акты, проверка которых на соответствие законам проводится в порядке, предусмотренном гл. 30 настоящего Кодекса;

- решения, действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие судебному обжалованию юридическими лицами, в уставном капитале которых имеется доля государства, которые подлежат оспариванию в порядке искового производства (корпоративные споры);

- решения, действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц, государственных служащих, подлежащие рассмотрению судом в порядке, определенном Уголовно-процессуальным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 1 ст. 294 ГПК гражданин и юридическое лицо вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении прав, свобод и законных интересов. Прокурор вправе обратиться в суд в десятидневный срок с момента получения сообщения о результатах рассмотрения протеста или по истечении установленного законом срока для его рассмотрения.

Таким образом, одним из отличий судопроизводства по данной категорий дел от искового производства является специальный срок исковой давности, который согласно п. 1 ст. 178 ГК установлен в три года.

Особое исковое производство является разновидностью искового производства и имеет свои особенности. Во-первых, спор разрешается путем обжалования решений, действий (бездействия) субъектов, перечисленных в ч. 1 ст. 292 ГПК, которыми нарушены права, свободы и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц. Во-вторых, дело не подлежит рассмотрению в порядке заочного производства. В-третьих, дело не может быть окончено мировым соглашением. В-четвертых, по делам указанной категории установлен сокращенный срок исковой давности и сокращенный срок рассмотрения дел.

Поскольку особое исковое производство является разновидностью искового производства, рассмотрение дел данной категории производится в порядке искового производства с соблюдением норм гл. 14, 23, 24 и 25 ГПК. Также существенным отличием рассмотрения заявлений данной категории дел от дел искового производства является срок рассмотрения. Дела искового производства в соответствии с ч. 1 ст. 183 ГПК рассматриваются в двухмесячный срок (за исключением дел, указанных в ст. 183 ГПК), а по указанной категории дел - в месячный срок.

Согласно ч. 1 ст. 227 ГПК суд, признав обоснованным заявление о незаконности действий (бездействия) и решений государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих, выносит решение об удовлетворении заявления. В решении указывается, каким законам эти действия (бездействие), решение противоречат и срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Законность же обжалуемого решения, действия (бездействия) означает, что оно принято (совершено) в соответствии с нормативными правовыми актами, в пределах компетенции государственного органа или органа местного самоуправления, полномочий должностного лица или государственного служащего. Признав законность обжалованного решения, действия (бездействия), суд в соответствии с ч. 2 ст. 227 ГПК выносит решение об оставлении заявления без удовлетворения.

Между тем при рассмотрении дела суд не вправе оценивать целесообразность принятого решения, совершенного должностным лицом или государственным служащим действия (бездействия), если существо принятого решения, совершенного действия (бездействия) вытекает из предусмотренных нормативными правовыми актами полномочий государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица или государственного служащего.

Кроме того, по правилам особого искового производства рассматриваются споры по вопросам исполнения решения суда, связанные с действиями судебного исполнителя. К примеру, в производство Алгинского районного суда Актюбинской области поступила жалоба от гр. П. на действия частного судебного исполнителя Б. о признании действий незаконными, отмене постановления от 31 марта 2016 года, о признании действий по вынесению постановления от 25 февраля 2016 года незаконными и взыскании морального вреда.

Заявитель мотивировал свои требования тем, что ему стало известно о том, что судебным исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов на содержание его погибшей дочери. Заявитель счел, что судебный исполнитель нарушил требование ст. 126 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», тем самым не только направил указанное постановление по месту его работы, но и незаконно взыскал с него денежные средства на содержание его погибшей дочери.

Заслушав объяснения сторон, изучив и исследовав материалы гражданского дела, исполнительного производства, суд пришел к выводу, что действия судоисполнителя по вынесению постановления об обращении взыскания на заработную плату от 31 марта 2016 года совершены в нарушение требований законодательства об исполнительном производстве ввиду непринятия всех установленных действующим законодательством мер по исполнению данного исполнительного документа, чем нарушаются права, свободы и охраняемые законом интересы должника П. В связи с чем суд признал незаконными действия частного судоисполнителя Б. по вынесению постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов от 31 марта 2016 года, обязав устранить допущенные нарушения прав, свобод или законных интересов заявителя в полном объеме.