Для признания сделки недействительной

Мажит Мухатов,

судья Алматинского городского суда

В последнее время в судах республики наметилась тенденция увеличения количества гражданских дел по спорам, возникающим между участниками различных гражданско-правовых сделок, по которым толкование и применение норм материального права приобрели противоречивый характер.

В связи с этим 7 июля 2016 года Верховным Судом принято нормативное постановление № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности». В этом документе впервые недействительные сделки разделены на оспоримые - сделки, которые могут быть недействительны по основаниям, установленным законом, в силу признания их таковыми судом; и ничтожные - сделки, являющиеся недействительными в силу их прямого указания на недействительность в законе.

Такое деление впервые закреплено в Модельном гражданском кодексе для государств - участников СНГ, принятом Постановлением Межпарламентской ассамблеи государств 29 октября 1994 года. Несмотря на рекомендательный характер Модельного кодекса, нормативное закрепление деления недействительных сделок было принято практически во всех странах Содружества, кроме Казахстана.

Очевидно, что, разрешая вопрос о недействительности сделок, суды исходят из того, что сделка - это проявление правомерного, разрешаемого, чаще всего установленного законом поведения. Вместе с тем правомерность поведения не требует, чтобы все виды сделок были прямо предусмотрены законом. Вполне возможны сделки, которые не предусмотрены законом, но требуется, чтобы они не противоречили закону, не нарушали его запретов, что следует из смысла и содержания ст. 7 ГК.

П. 7 Нормативного постановления разъяснено, что в случае, если суд при рассмотрении спора, в котором стороны ссылаются на те или иные сделки как на доказательства по делу, установит, что сделка совершена с нарушением требований, предъявляемых к форме, содержанию, участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, то суд определяет, должна ли эта сделка, согласно требованиям закона, признаваться судом недействительной по иску заинтересованного лица (оспоримая сделка) либо она недействительна в силу прямого указания закона, независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Если суд установит, что сделка является оспоримой, то он должен разъяснить сторонам их право на обращение в суд с самостоятельным требованием о признании данной сделки недействительной. В случае если будет установлено, что сделка недействительна в силу прямого указания закона, суд оценивает сделку как недействительную полностью или в части ее отдельных условий, констатирует недействительность сделки и применяет последствия ее недействительности. При таких обстоятельствах обращение в суд с иском о признании такой сделки недействительной не требуется.

В п. 1 Нормативного постановления указано, что суд вправе применить последствия недействительности сделки по собственной инициативе в случаях, предусмотренных п.п. 3, 4, 5, 6, 7 и 9 ст. 157 ГК. Указанное весьма важно, поскольку имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

В качестве примера хочу привести рассмотренное судами г. Алматы конкретное гражданское дело. Истец Н. обратился в суд с иском к ТОО о взыскании суммы задолженности в размере 31 801 000 тенге, мотивируя тем, что в результате неисполнения принятого на себя обязательства ответчик обязан вернуть ему сумму предварительного платежа с учетом индексации, оговоренной сторонами в договоре. Решением суда первой инстанции иск Н. удовлетворен полностью. Однако с таким решением не согласился суд апелляционной инстанции.

Из материалов дела следует, что 29 апреля 2013 года между АО (доверитель) и ТОО (поверенный) заключен договор поручения на приобретение недвижимого имущества, по условиям которого поверенный обязался от имени и за счет доверителя совершить действия, направленные на приобретение нежилого здания в пределах г. Алматы стоимостью не менее 150 000 000 тенге.

Срок исполнения поручения определен сторонами в пределах трех календарных месяцев с момента подписания договора. С целью надлежащего исполнения поверенным условий договора, поиска объекта и возмещения затрат, связанных с поручением, а также во исполнение п. 6.2 договора АО перечислило ТОО сумму в размере 15 000 000 тенге. Согласно п. 6.3 договора в случае неисполнения поверенным поручения либо при наступлении случаев, установленных разделом 8 договора (основания и порядок расторжения договора), поверенный обязан в течение трех банковских дней возвратить доверителю сумму, указанную в п. 6.2 договора. Сумма подлежит возврату в тенге и рассчитывается по курсу доллара США, установленному Национальным банком на дату возврата денег. В случае изменения курса доллара США в тенге в сторону увеличения сумма возврата денег должна составлять не менее 15 000 000 тенге. В предусмотренный договором срок ответчик принятые на себя обязательства не выполнил. Досудебный порядок урегулирования спора соблюден.

10 июня 2016 года между АО и Н. заключен договор об уступке права требования, по которому все имущественные и неимущественные права и обязанности, в том числе право требования в сумме, рассчитанной согласно п. 6.3 договора, перешли к последнему.

20 июня 2016 года Н. предъявил иск в суд к ТОО о взыскании суммы в размере 33 801 000 тенге, рассчитанной согласно п. 6.3 договора. Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что истец вправе требовать возврата денег в сумме, рассчитанной в соответствии с п. 6.3 договора. При этом суд исходил из того, что факт неисполнения принятого на себя обязательства в судебном заседании полностью доказан и ответчиком не оспаривается.

Аргументируя решение, суд сделал ссылку на ч. 1 ст. 239 ГПК и п. 31 Нормативного постановления Верховного Суда РК от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении», которыми предусмотрено, что суд по заявлению взыскателя может произвести соответствующую индексацию взысканных по решению суда денежных сумм, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка на день исполнения решения суда.

Индексация начисляется за период со дня вступления решения в законную силу и до дня фактического исполнения должником финансового обязательства за исключением периода отсрочки или рассрочки.

Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что судом первой инстанции применены нормы закона, не подлежащие применению, поскольку они регламентируют индексацию взысканных по решению суда денежных сумм на день его исполнения, тогда как в данном случае речь идет о предусмотренной в обязательстве индексации платежа на условиях, оговоренных сторонами. Это означает, что в данном случае следует исходить из положения, предусмотренного п. 3 ст. 282 ГК, где указано, что индексация платежа на условиях, оговоренных сторонами, может быть предусмотрена в долгосрочных обязательствах, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

На сегодняшний день иное законом не предусмотрено. При таком положении, учитывая, что исполнение договора было определено сторонами в течение трех календарных месяцев, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в данном случае имеет место краткосрочное обязательство, в котором индексация платежа не могла быть предусмотрена, поскольку это противоречит закону.

В соответствии с п. 1 ст. 158 ГК, т.е. в силу прямого указания закона, недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью заведомо противоправной основам правопорядка или нравственности. Поэтому закон не требует признания такой сделки недействительной в судебном порядке.

Принимая во внимание вышеуказанные требования материального права, суд апелляционной инстанции признал, что п. 6.3 договора является недействительным, независимо от такого признания (ничтожная сделка), не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействителен с момента его совершения. При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в части взыскания с ТОО в пользу Н. суммы индексации платежа в размере 18 801 000 тенге нельзя признать законным и обоснованным. На основании вышеизложенного, решение суда первой инстанции по данному гражданскому делу изменено в апелляционном порядке путем уменьшения взысканной с ТОО в пользу Н. суммы задолженности с 33 801 000 тенге до 15 000 000 тенге.

Таким образом, не может быть поддержано утверждение о том, что незаконная сделка является действительной до тех пор, пока не признана судом недействительной, поскольку это не способствует эффективности обеспечения прав и интересов участников гражданских правоотношений.

Стоит отметить, что именно вышеуказанное нормативное постановление обеспечивает наиболее полное разрешение спорных правоотношений, позволяет судам избавиться от ненужной волокиты, жалоб и нареканий со стороны участников процесса и помогает оперативно разрешать споры, возникающие из гражданско-правовых сделок, в рамках действующего права.