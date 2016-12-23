Администрация тюрьмы Swaleside на острове Шеппи потеряла контроль над корпусом после вспыхнувших беспорядков с участием порядка 60 заключенных.

Полицейский спецназ восстановил контроль над тюрьмой в британском графстве Кент, один из корпусов которой был захвачен заключенными, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Би-би-си.





Администрация тюрьмы Swaleside на острове Шеппи потеряла контроль над корпусом после вспыхнувших беспорядков с участием порядка 60 заключенных.





Для подавления бунта в тюрьму было вызвано подразделения спецназа Tornado. "Все участники беспорядков сдались и вернулись в камеры", — заявила представитель британской пенитенциарной службы.





Никто из заключенных или сотрудников тюрьмы в ходе беспорядков не пострадал.



