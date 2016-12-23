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Спецназ восстановил контроль над тюрьмой в британском графстве Кент

23 декабря 2016, 12:10

Администрация тюрьмы Swaleside на острове Шеппи потеряла контроль над корпусом после вспыхнувших беспорядков с участием порядка 60 заключенных.


Полицейский спецназ восстановил контроль над тюрьмой в британском графстве Кент, один из корпусов которой был захвачен заключенными, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Би-би-си.

Администрация тюрьмы Swaleside на острове Шеппи потеряла контроль над корпусом после вспыхнувших беспорядков с участием порядка 60 заключенных.

Для подавления бунта в тюрьму было вызвано подразделения спецназа Tornado. "Все участники беспорядков сдались и вернулись в камеры", — заявила представитель британской пенитенциарной службы.

Никто из заключенных или сотрудников тюрьмы в ходе беспорядков не пострадал.

Неделю назад примерно 600 заключенных одной из тюрем Бирмингема подняли бунт. Им удалось, отобрав ключи у охранников, захватить несколько отсеков тюрьмы, а также аптеку, спортзал и склад технических средств охраны. По данным СМИ, заключенные жаловались на невозможность пользоваться спортзалом, на запрет просмотра телевидения, на плохое питание и отсутствие горячей воды в душе.

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