Обеспечивая прозрачность и оперативность

Карлыгаш Таткеева,

судья суда г. Астаны

В целях практической реализации ряда мер, заложенных в Плане нации «100 конкретных шагов», 31 октября 2015 года Главой государства подписан новый Гражданский процессуальный кодекс, который вступил в силу с 1 января 2016 года.

Новшества, заложенные в ГПК, существенно упростили и ускорили гражданское судопроизводство. Одним из значимых достижений судебной системы явилась закрепленная законодательно оптимизация судебных инстанций путем перехода от пятиступенчатой судебной системы к трехступенчатой. В результате сокращения судебных инстанций существенно повысилась ответственность и квалификация судов первой и апелляционной инстанций.

В новый кодекс внесен ряд норм, значительно улучшающих процесс отправления правосудия в суде первой инстанции. В частности, оптимизированы сроки рассмотрения дел, стадии подготовки, детализированы действия суда и сторон, установлена ответственность за нарушение порядка представления доказательств, воспрепятствование рассмотрению дел, что позволило обеспечить качество судебных актов, своевременную судебную защиту прав и охраняемых законом интересов участвующих в деле лиц, и исключает умышленное затягивание процесса, злоупотребление правами.

Подготовке дел к судебному разбирательству отведена особая роль. В указанный период сторонами должны быть совершены все процессуальные действия, которые необходимы для всестороннего и полного рассмотрения судом дела. Данная стадия является залогом успешного и быстрого рассмотрения дела.

Одним из новшеств нового Кодекса является то, что представление доказательств, изменение предмета или основания иска, увеличение и уменьшение размера исковых требований, предъявление ответчиком встречного иска в суде первой инстанции допускается только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Важным изменением для суда первой инстанции является исключение института оставления искового заявления без движения. Исковое заявление подлежит возвращению в случае его несоответствия предъявляемым требованиям. В прежнем Кодексе судьям приходилось в случае наличия недостатков предоставлять срок для их устранения, тем самым процесс отправления правосудия неоправданно затягивался.

Исключен порядок обжалования определений о назначении экспертизы и об оставлении апелляционной жалобы без движения. Также оптимизирован порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве.

Положительным моментом является указание об освобождении от уплаты государственной пошлины при обжаловании судебных актов в апелляционном порядке. Тем самым, нормы нового Кодекса непосредственно обеспечивают конституционные права сторон на судебную защиту, в независимости от их материального состояния.

В полномочия суда апелляционной инстанции также включено право на отмену судебного акта с направлением дела на новое судебное рассмотрение в следующих случаях: при установлении фактов нарушений по составу суда, правил подсудности, разрешения вопросов о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле и неподписания судьей решения.

Указанные изменения, несомненно, повышают значимость апелляционной инстанции, обеспечивая справедливое и доступное судебное разбирательство, повышая качество отправления правосудия, эффективно защищают права и законные интересы субъектов правоотношений, повышая уровень доверия населения к судебной системе.

Нововведением является то, что впервые на постсоветском пространстве в Гражданском процессуальном кодексе за адвокатами закрепили примирительные процедуры, все спорные отношения можно урегулировать путем проведения партисипативных процедур.

Для мотивирования сторон к мирному урегулированию спора, заключению ими соглашений на ранних стадиях процесса государственная пошлина возвращается в судах первой и апелляционной инстанций в полном объеме, в судах кассационной инстанции - в размере 50 процентов от первоначально уплаченной суммы. За девять месяцев 2016 года судами г. Астаны утверждено 347 мировых соглашений, 1164 - медиативных соглашения, 14 - партисипативных соглашений, по результатам которых сторонам возвращена ранее внесенная ими государственная пошлина на сумму 29 249 255 тенге.

Модернизация судебной системы в рамках Плана нации, вне всякого сомнения, поднимает на новый уровень работу судов по отправлению правосудия и обеспечивает прозрачность их работы. Новый Гражданский процессуальный кодекс придал импульс обеспечению наиболее эффективной судебной защиты конституционных прав граждан, повысил культуру судопроизводства, обеспечив надлежащее качество судебных актов.