Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков обязали выплатить по $1000
23 декабря 2016, 12:15
Официальный представитель Госдепа в штате сообщил, что у выборщиков имеется 60 дней, для того чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.
Четырех членов коллегии выборщиков из Вашингтона обязали выплатить штраф в $1000 за то, что они проголосовали за кого-то, кроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.
Официальный представитель Госдепа в штате сообщил, что у выборщиков имеется 60 дней, для того чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.
Как поясняет AP, Клинтон получила голоса всех выборщиков в штате (их 12) на выборах 8 ноября. Согласно закону штата выборщики, которые избраны партией, подписывают обязательство, что они будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.
По результатам голосования коллегии выборщиков кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал 304 голоса, Клинтон — 227.
Как писала The New York Times, Клинтон обошла Трампа в 2,5 раза по количеству «предавших» ее выборщиков. Республиканец получил на два голоса меньше — 304, а Клинтон недосчиталась пяти голосов.
Фото: Reuters/Pixstream
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