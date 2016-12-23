Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков обязали выплатить по $1000

Официальный представитель Госдепа в штате сообщил, что у выборщиков имеется 60 дней, для того чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.

Четырех членов коллегии выборщиков из Вашингтона обязали выплатить штраф в $1000 за то, что они проголосовали за кого-то, кроме кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.





Официальный представитель Госдепа в штате сообщил, что у выборщиков имеется 60 дней, для того чтобы оплатить штраф. В противном случае ведомство готово обратиться в суд.





Как поясняет AP, Клинтон получила голоса всех выборщиков в штате (их 12) на выборах 8 ноября. Согласно закону штата выборщики, которые избраны партией, подписывают обязательство, что они будут голосовать за выдвинутого партией кандидата в президенты и вице-президенты. Однако 19 декабря только восемь членов коллегии выборщиков отдали свои голоса за Клинтон.



