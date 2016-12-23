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Новости за сегодня

Деятельность пенсионного фонда проверяют правоохранительные органы

 

С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального Банка Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений.

Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно.

Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции.

Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО «ЕНПФ».

 

23 декабря 2016, 12:22
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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