Кредиты на приобретение оборотных средств за декабрь 2016 года

Банки разворачивают борьбу за качественных заемщиков. Участники рынка активно кредитуют жизнеспособные предприятия - размер займов на пополнение «оборотки» достиг исторического максимума. На 30% выросло число кредиторов в сегменте овердрафт.

Конкуренция на рынке овердрафта усиливается, банки охотятся за качественными корпоративными заемщиками. За два года количество банков, предлагающих своим клиентам - юридически лицам, кредиты на финансирование недостатка оборотных средств выросло с 13 БВУ до 17.

Обострение конкурентной борьбы отражается на росте объема кредитов, предоставленных банками РК, на приобретение оборотных средств - он достиг исторического максимума в 4,1 триллион тенге. За год размер рынка вырос на 12%.

Рост объемов в сегменте фиксируется на фоне массированного выхода государства на кредитный рынок. Основной поток кредитных госсредств на поддержку реального сектора экономики идет через Фонд «Даму», который в декабре текущего года также выпустил специализированный продукт по овердрафту.

Овердрафт - многотраншевая кредитная линия, которой можно пользоваться в течение от 3 до 12 месяцев. Основная цель по использованию овердрафта - покрытие временного недостатка денежных средств на счетах предприятия (кассового разрыва) в процессе его операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Механизм овердрафта дает возможность предприятию осуществлять платежи сверх суммы остатка на его счету за счет средств, предоставленных банком.

Все 17 банков, предлагающих продукт своим клиентам, предоставляют овердрафт под обороты в своих банках. При этом 3 банка могут выдать и под обороты в других БВУ - Qazaq, Tengri и Сбербанк, в этом случае отличие в меньшей сумме и сроке овердрафта.

Самый популярный срок - до 12 месяцев (8 БВУ). Самый популярный предел возврата транша в рамках кредитной линии - 30 дней (9 банков из 17). Срок на 90 дней предоставляют 3 банка.

Лимит овердрафта зависит от объема чистых поступлений на расчетные счета клиента. Банки готовы предоставить в кредит в среднем 38% от оборота. Минимальный показатель - 20% у Qazaq под оборотоы в других БВУ. Максимальный указанный лимит у Capital - 70%. Популярный показатель - 30% у 6 БВУ.

Максимальную сумму указал Нурбанк - 1 млрд. тенге, следом идет АТФ Банк - до 5 млн USD. Банки с меньшей долей рынка дают максимум до 450 млн тг.

Средняя эффективная ставка по овердрафту - 23,6%. Наименьшая ставка указана у Цеснабанка - от 10,8%. Следом идут Альфа-Банк - от 17,2% и Казком - от 17,5%.