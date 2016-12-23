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Новости за сегодня

Н.Назарбаев удостоен премии «Человек года - 2016»

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен российской премии «Человек года - 2016» в номинации «Международные отношения», сообщает Zakon.kz

Премия главе государства досталась за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза. Российский президент Владимир Путин также был представлен к этой награде, но в номинации «Государственная деятельность» за укрепление позиций Российского государства.

Как сообщает riafan.ru, к сожалению, главы государств не смогли присутствовать на церемонии в храме Христа Спасителя, поэтому награды Российского биографического института будут вручены им в особом порядке.

Отметим, что помимо Назарбаева, в номинации «Международные отношения» награду получает еще один человек. «Россию и Китайскую Народную Республику связывает глубокое многостороннее сотрудничество, - объявляет ведущая. - За выдающиеся достижения в международной политике и укрепление дружественных связей с Россией, международная премия «Человек года-2016» вручается Председателю КНР Си Цзиньпину».

В номинации «Культура» награду получил министр культуры РФ Владимир Мединский «за поддержку российского кинематографа и за очень успешное проведение Года кино в России».

В номинации «Лучший кинофильм года» премию получил фильм «28 панфиловцев». Фильм посвящен подвигу советских бойцов 316 стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, сформированной в Алма-Ате. Создатель фильма Андрей Шальопа, получая награду, так же высказался о том, что эта премия принадлежит всем тем, кто принимал участие в работе над кинокартиной, а это очень много людей - «начиная от тех, кто сделал добровольные пожертвования, а их более 30 тысяч человек, и заканчивая огромной съемочной группой». Шальопа отметил, что это драгоценная награда, и он получает ее с большой радостью от лица всех этих людей.

На мероприятии присутствовал политик, государственный деятель, Член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Таир Мансуров. Он рассказал, что 4 октября в Астане в ходе XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России этот фильм посмотрели Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

 

23 декабря 2016, 12:24
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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