За оставленный мусор в подъезде астанчанку оштрафовали на 40 тыс тенге

"...Опять эта беда 152 кв в ЖК "Инфинити-1". Возвращаюсь вчера в 20 ч 30 м домой и опять они выставили свои вонючие мусоры возле дверей, стучусь, не открывают, через некоторое время кое-как открыли, говорю -не ставьте пожалуйста свои мусоры на всеобщее обозрение, уберите. Она мне в ответ "не ваше дело, буду утром выходить, тогда и вынесу". Я говорю " ну поставьте у себя внутри в квартире, будете выходить и вынесете, почему вы не хотите держать свой мусор дома, и почему мы должны на это смотреть и нюхать его, пока вы вынесете.Она мне в ответ "идите куда хотите, жалуйтесь куда хотите, ничего вы мне не сделаете. Люди, скажите пожалуйста, как так можно, жить по-соседству и не иметь никакого уважения к соседям, к окружающим. Каждый раз когда они выставляют свой мусор, каждый раз чувствую неудобство, чтобы пойти постучаться и попросить чтоб не ставили свой мусор. А им не стыдно. Я смотрю, у них даже чувства вины или стеснения абсолютно нет. Видите ли мне стыдно жить по-соседству и делать им замечания, а им не стыдно, да ещё в ответ нагрубили и захлопнули сильно перед носом дверь. Вот так! И за 2-3 дня до этого я с управляющим поднималась на техэтаж, чтобы посмотреть откуда дует, тогда у них лежал большой пакет с мусором, правда за дверью и вонял, не обратила внимания, прошла, через день опять поднимаемся на техэтаж, что вы думаете, этот мусор лежит до сих пор и воняет. Я позвонила управляющему и сказала, чтоб он поговорил с ними. Неужели нет управы на таких людей. По совету позвонила участковому, сказал, что примет меры, но до сих пор не явился. Тут мне ещё советовали в экологическую полицию обращаться, в народный контроль. Подождём, может участковый вместе с КСК что-нибудь предпримут. Я представляю, что после Нового года будет, если все свои отходы в подъезд под двери будут выносить. Технички у нас 2 раза в неделю делают влажную уборку. Спасибо им! Уважать надо чужой труд. А эти соседи после своего мусора ни крошки не подметут, и не подотрут. Я предлагаю, когда технички будут убираться, фотографировать у кого мусор валяются под дверями( к тому же не один день), № квартиры, дом, подъезд, этаж, отнести в кск и участковому, составить акт о разведении антисанитарии и взыскивать с них штраф. Подъезд -это общественное место. Не хотите своевременно выносить мусор, держите его у себя внутри квартиры, ск-ко влезет, это уже ваша территория, никто к вам не придёт и не скажет, выноси свой мусор. Видимо наших людей можно только рублём наказать. Ведь если не принимать меры, можно и инфекцию всякую разводить, и мышей, и тараканов, и клопов. Люди, давайте уважать друг друга, не делать никому неприятностей. Давайте быть друг к другу добрее, помогать друг другу, если можете, или хотя бы не вредить. Такая ситуация во многих домах, по комментариям вижу. Поэтому к таким людям, к-рые разводят антисанитарию, надо бороться, составлять акты, штрафовать. Как вы считаете? А я посмотрю, какие меры будут приняты или нет, как поведут себя дальше соседи. Не люблю негатив, всегда стараюсь не читать негатив, а тут приходится самой писать, а что делать, всё это так неприятно. Жду действии со стороны участкового и кск", - написала в ФБ Кабира Тулемисова и приложила фотографии.