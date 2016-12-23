17 фотографий, доказывающих, что дети и животные - разрушители новогодней атмосферы

1. «Я к тебе еще доберусь! Не знаю как, но точно доберусь!»













2. «За эту шапку я вам еще отомщу... Вспомните это, когда найдете «подарки» в своих новогодних чулках!»







3. Украсил, как сумел!









4. Вот оно, праздничное настроение...









5. «Боюсь, как бы елка не рухнула вместе с потолком...»











6. «Да, не на такое фото мы рассчитывали...»



