17 фотографий, доказывающих, что дети и животные - разрушители новогодней атмосферы
23 декабря 2016, 12:34
Если сложно поверить в такое утверждение, предлагаем взглянуть на новый обзор, посвященный как раз это проблеме.
Дети способны сломать многие вещи, особенно когда они еще маленькие. Эти маленькие разрушители могут сломать даже такую вещь, как атмосфера, праздничная атмосфера, сообщает Novate.ru.
1. «Я к тебе еще доберусь! Не знаю как, но точно доберусь!»
2. «За эту шапку я вам еще отомщу... Вспомните это, когда найдете «подарки» в своих новогодних чулках!»
3. Украсил, как сумел!
4. Вот оно, праздничное настроение...
5. «Боюсь, как бы елка не рухнула вместе с потолком...»
6. «Да, не на такое фото мы рассчитывали...»
7. «Хозяин, я не виноват, елка сама на меня напала!»
8. «Я просто хотел поиграть!»
9. «Я уже распечатал подарки и хочу вам сказать, там ничего интересного!»
10. «Обожаю, когда меня наряжают в эти дурацкие свитера и фотографируют, фотографируют, фотографируют...»
11. Близкие будут в восторге, когда получат наши Рождественские открытки!
12. Лучшее украшение для елки - кот!
Видео-бонус:
13. «Украшений не будет, потому что мы их съедим!»
14. «Сам ты олень, хозяин!»
15. «Мама, у нас на елке Шарик повесился!»
16. Гринч – похититель Рождества. Юные годы
17. «Я ненавижу Рождество, поэтому я погрыз все праздничные декорации!»
Видео-бонус:
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