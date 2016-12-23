Аким Жамбылской области встретился с представителями этнокультурных объединений

В завершении встречи руководители этнокультурных обьединений поблагодарили за поощрения, которые послужат большим толчком в общественной и творческой работе этнокультурных объединений.

Сегодня состоялось торжественное вручение ежегодных грантов акима области руководителям этнокультурных обьединений по итогам их деятельности.





В мероприятии приняли участие сотрудники секретариата АНК области, КГУ «Қоғамдық келісім» и представители энтокультурных объединений области, а также средств массовой информации.





Торжественное мероприятие открыл аким области, председатель Ассамблеи народа Казахстана К.Кокрекбаев.









- Наиболее яркими мероприятиями в год празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан можно назвать реализацию проектов «Караван милосердия», «Ұлы дала тарихы», «Большая Страна-Большая семья», «Мың бала», которые дали ожидаемые результаты. Практически все этнокультурные обьединения области принимали активное участие в этих мероприятиях,- сказал глава региона.





Также было отмечено, что ряд руководителей и активисты этнокультурных объединений награждены юбилейной медалью «25 лет Независимости РК». Ведь это все результаты слаженной работы ассамблеи области. И на нынешнем этапе предстоит не менее важная работа и надо сплотиться для выполнения новых задач. Народ Казахстана все проблемы всегда решал сообща, побеждал единством и сплоченностью. Аким области поблагодарил всех руководителей этнокультурных обьединении за их труд.









Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» и медалью «25 лет Независимости РК» награждена руководитель научно-экпертной группы КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима области Л. Лысова.

Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» награжден председатель общественного объединения «Казахский культурный центр «Әулие-ата» М. Сарыбеков.









По сложившейся ежегодной традиции при подведении итогов года за активное участие в общественной жизни области, вклад в развитие и укрепление межэтнического согласия, воспитания казахстанского патриотизма присуждены гранты Акима Жамбылской области руководителям этнокультурных обьединений.









В завершении встречи руководители этнокультурных обьединений поблагодарили за поощрения, которые послужат большим толчком в общественной и творческой работе этнокультурных объединений.



