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Аким Жамбылской области встретился с представителями этнокультурных объединений

23 декабря 2016, 12:39

В завершении встречи руководители этнокультурных обьединений поблагодарили за поощрения, которые послужат большим толчком в общественной и творческой работе этнокультурных объединений.


Сегодня состоялось торжественное вручение ежегодных грантов акима области руководителям этнокультурных обьединений по итогам их деятельности.

В мероприятии приняли участие сотрудники секретариата АНК области, КГУ «Қоғамдық келісім» и представители энтокультурных объединений области, а также средств массовой информации.

Торжественное мероприятие открыл аким области, председатель Ассамблеи народа Казахстана К.Кокрекбаев.



- Наиболее яркими мероприятиями в год празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан можно назвать реализацию проектов «Караван милосердия», «Ұлы дала тарихы», «Большая Страна-Большая семья», «Мың бала», которые дали ожидаемые результаты. Практически все этнокультурные обьединения области принимали активное участие в этих мероприятиях,- сказал глава региона.

Также было отмечено, что ряд руководителей и активисты этнокультурных объединений награждены юбилейной медалью «25 лет Независимости РК». Ведь это все результаты слаженной работы ассамблеи области. И на нынешнем этапе предстоит не менее важная работа и надо сплотиться для выполнения новых задач. Народ Казахстана все проблемы всегда решал сообща, побеждал единством и сплоченностью. Аким области поблагодарил всех руководителей этнокультурных обьединении за их труд.



Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» и медалью «25 лет Независимости РК» награждена руководитель научно-экпертной группы КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима области Л. Лысова.
Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» награжден председатель общественного объединения «Казахский культурный центр «Әулие-ата» М. Сарыбеков.



По сложившейся ежегодной традиции при подведении итогов года за активное участие в общественной жизни области, вклад в развитие и укрепление межэтнического согласия, воспитания казахстанского патриотизма присуждены гранты Акима Жамбылской области руководителям этнокультурных обьединений.



В завершении встречи руководители этнокультурных обьединений поблагодарили за поощрения, которые послужат большим толчком в общественной и творческой работе этнокультурных объединений.


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