Взносы в Фонд соцмедстрахования начнут отчислять с 1 июля 2017 года

А выплаты из ФСМС начнут производиться с 1 января 2018 года.

Информация о том, что отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начнутся с 1 января 2017 года, распространяемая в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Об этом Об этом Zakon.kz сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития РК





В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», подписанным главой государства 22 декабря 2016 года, предусматривается, что:





- работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в ФСМС с 1 июля 2017 года;





- взносы государства за лиц из числа социально-уязвимых категорий начнут пречисляться с 1 января 2018 года.





Выплаты из ФСМС за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.





Напомним, в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании» , подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наемные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.



