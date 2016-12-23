СМИ: в Турции задержали вице-спикера парламента от курдской партии
23 декабря 2016, 12:53
На протяжении последних двух месяцев власти Турции задержали и арестовали более десятка членов Партии демократии народов.
Власти Турции задержали в Стамбуле вице-спикера парламента республики, депутата от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk, задержание произошло в доме депутата.
Булдан также лично подтвердила факт задержания полицией, написав об этом на своей официальной странице в Twitter.
На протяжении последних двух месяцев власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ПДН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности. На данный момент под арестом находятся сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг и еще семь парламентариев.
Накануне Булдан посетила посольство РФ, чтобы оставить запись в книге соболезнований по убитому 19 декабря в Анкаре послу РФ Андрею Карлову.
Фото: Рен ТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835951-b87ac39b832d9ace83d959d71a195ec0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com