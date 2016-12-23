СМИ: в Турции задержали вице-спикера парламента от курдской партии

Булдан также лично подтвердила факт задержания полицией, написав об этом на своей официальной странице в Twitter.

На протяжении последних двух месяцев власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ПДН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности. На данный момент под арестом находятся сопредседатели партии Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг и еще семь парламентариев.





Накануне Булдан посетила посольство РФ, чтобы оставить запись в книге соболезнований по убитому 19 декабря в Анкаре послу РФ Андрею Карлову.



