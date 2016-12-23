Титулованный боксер Рой Джонс: Я люблю Казахстан

Боксер поблагодарил за гостеприимство и выразил надежду побывать в Казахстане еще раз.

Известный американский боксер, неоднократный чемпион мира в различных весовых категориях Рой Джонс встретился в болельщиками в Алматы. Титулованных боксер ответил на вопросы фанатов и сделал памятное фото , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"Мне приятно находится здесь. Я люблю вашу страну, так как она является родиной лучших боксеров мира. Люблю за ее доброжелательность, за то что в стране люди мирно уживаются вне зависимости от того какой религии придерживаются", - сказал Джонс. Боксер поблагодарил за гостепримство и выразил надежду побывать в Казахстане еще раз.









Ранее, звезда мирового бокса посетил в качестве гостя открытие турнира памяти Галыма Жарылгапова в Караганде, где спел песню и заставил танцевать на ринге двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай.





Всего 47-летний боксер провел на профессиональном ринге 73 бой, в 63 одержал победу, причем в 46 из них нокаутом. 21 марта 2016 года Рой Джонс-младший нокаутировал бойца MMA Вайрона Филипса.









Спортсмен получил российский паспорт 27 октября 2015 году, гражданство было предоставлено за полтора месяца до этого. В декабре боксер провел первый бой под новым флагом. Джонс проиграл нокаутом британцу Энцо Маккаринелли.















