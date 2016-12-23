Прокурор Карагандинской области освобожден от занимаемой должности

Как отметили в Генпрокуратуре, в установленный законом срок Секишеву будет предложена должность с соблюдением требований законодательства.

Ранее в Генпрокуратуру обратился некий гражданин Алпысбаев К. с жалобой на действия сотрудников прокуратуры Карагандинской области и допущенные ими нарушения при осуществлении надзора по уголовным делам. При проведении проверки доводы заявителя подтвердились, были выявлены факты неправильной квалификации действий подозреваемых по ряду уголовных дел. Приказом от 10 октября были освобождены от должностей, но оставлены в распоряжении прокуратуры первый заместитель прокурора Карагандинской области Рашид Дубаев, начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмас Абдакасов и прокурор города Темиртау Биржан Шаулиев. Прокурору Карагандинской области был объявлен выговор.



