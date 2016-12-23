 
Облачно: слабый снег
-26°

Астана

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 31%

Влажность: 66%

Давление: 734 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

332.00

23 декабря 

Курс НБРК

332.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.00

Продажа

332.00

АСТАНА

Покупка

330.50

Продажа

331.50

Подробнее
345.00

23 декабря 

Курс НБРК

346.87

-

АЛМАТЫ

Покупка

342.00

Продажа

345.00

АСТАНА

Покупка

343.00

Продажа

346.00

Подробнее
Новости за сегодня

В МЗСР РК опровергли информацию о начале отчислений в Фонд соцмедстрахования с 2017 года

 

Информация о том, что отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) начнутся с 1 января 2017 года, распространяемая в средствах массовой информации, не соответствует действительности. Об этом Zakon.kz сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития РК

В соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», подписанным главой государства 22 декабря 2016 года, предусматривается, что:

- работодатели, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, начнут отчислять взносы в ФСМС с 1 июля 2017 года;

- взносы государства за лиц из числа социально-уязвимых категорий начнут пречисляться с 1 января 2018 года.

Выплаты из ФСМС за оказание медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года.

Напомним, в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наемные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.

 

23 декабря 2016, 13:05
Источник, интернет-ресурс: Министерства здравоохранения и соц. развития РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код