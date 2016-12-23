Обновление клиентского приложения СОНО и web-приложения «Кабинет налогоплательщика»

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что 23 ноября 2016 года произведено обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.120.010 и web-приложения «Кабинет налогоплательщика» до версии 2.1.9. В этих версиях клиентского приложения и web-приложения реализована форма 017.00 «Уведомление физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства».

Источник: КГД Министерства финансов РК