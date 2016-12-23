Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру
23 декабря 2016, 13:35
Кошка потеряла лапы во время охоты.
Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в группе Able Maew на Facebook, набирают сотни тысяч просмотров, сообщает Lenta.ru.
Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линию электропередачи. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное повредило прямую кишку, которая сильно обгорела.
С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.
Хозяйка отмечает, что ее питомица особенно любит смотреть рекламу по телеканалу National Geographic и наблюдать за птицами из окна. Судя по видео с участием Эйбл, она не теряет бодрости духа, несмотря на потерю конечностей.
Видео: Able Maew / Facebook
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