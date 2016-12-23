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В Афганистане ликвидировали одного из ключевых командиров "Талибана"

23 декабря 2016, 13:40

Сибгатулла в течение нескольких лет участвовал в организации террористической деятельности в провинции Баглан.


Силы безопасности Афганистана ликвидировали в провинции Баглан на северо-востоке страны одного из ключевых командиров радикального движения "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

"Действуя на основании данных разведки, силы безопасности в пятницу утром устроили засаду в … провинции Баглан, в результате важный командир "Талибана" Мулла Сибгатулла (Mullah Sibghatullah) был убит, его людям удалось скрыться", — сообщил агентству представитель афганских сил безопасности.

По данным агентства, Сибгатулла в течение нескольких лет участвовал в организации террористической деятельности в провинции Баглан.

Фото: © AFP 2016/ Shah Marai

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