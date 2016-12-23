В Афганистане ликвидировали одного из ключевых командиров "Талибана"

"Действуя на основании данных разведки, силы безопасности в пятницу утром устроили засаду в … провинции Баглан, в результате важный командир "Талибана" Мулла Сибгатулла (Mullah Sibghatullah) был убит, его людям удалось скрыться", — сообщил агентству представитель афганских сил безопасности.





По данным агентства, Сибгатулла в течение нескольких лет участвовал в организации террористической деятельности в провинции Баглан.