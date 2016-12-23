Звезды «Шерлока» расстались после 15 лет отношений

Звезды сериала «Шерлок» Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений, сообщает People





«Я больше не с Амандой», – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.





Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: «Спасибо».





Пара познакомилась на съемках сериала «Только мужчины». Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В «Шерлоке» они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.





Ранее сообщалось, что герои британского сериала «Шерлок» поздравили доктора Джона Ватсона и его супругу Мэри с рождением дочери.