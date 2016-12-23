Звезды «Шерлока» расстались после 15 лет отношений
23 декабря 2016, 13:55
Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе.
Звезды сериала «Шерлок» Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений, сообщает People.
«Я больше не с Амандой», – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.
Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: «Спасибо».
Пара познакомилась на съемках сериала «Только мужчины». Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В «Шерлоке» они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.
Ранее сообщалось, что герои британского сериала «Шерлок» поздравили доктора Джона Ватсона и его супругу Мэри с рождением дочери.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835959-b3890280aa19ac49c9fbe37433e0f728
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com