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Звезды «Шерлока» расстались после 15 лет отношений

23 декабря 2016, 13:55

Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе.


Звезды сериала «Шерлок» Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений, сообщает People.

«Я больше не с Амандой», – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.

Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: «Спасибо».

Пара познакомилась на съемках сериала «Только мужчины». Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В «Шерлоке» они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.

Ранее сообщалось, что герои британского сериала «Шерлок» поздравили доктора Джона Ватсона и его супругу Мэри с рождением дочери.

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