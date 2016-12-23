В Алматы полицейские посмеялись над добрым водителем

В Алматы над добрым водителем, который решил дать выехать с парковки другому автомобилю, посмеялись полицейские , пишет , пишет Motor.kz





Инцидент произошел на улице Жибек Жолы перед Кунаева, где и ехал Иззат. Увидев, что едущий впереди Mercedes-Benz не успевает на разрешающий сигнал светофора, Иззат решил проявить уважение к водителю ВАЗ-2107, который выезжал задним ходом с парковки. В этот момент сзади через СГУ прозвучала фраза «Suzuki, поедешь, нет, сегодня?».





Это был голос полицейского, который на всю улицу весьма вежливо поинтересовался, будет ли Иззат продолжать движение. Потом из СГУ прозвучал еще один вопрос - полицейский спросил, не «красный крест» ли водитель? Вероятно, он имел ввиду, не работает ли водитель в этой организации, но прозвучал вопрос весьма неуважительно.





После небольшого диалога Иззат прямо спросил у полицейских, жалко ли им подождать несколько секунд? Ответ в очередной раз прозвучал из СГУ - жалко у пчелки.





Далее повернув за мужчиной, полицейские продолжили движение по Кунаева, при этом проигнорировали припаркованные во втором ряду автомобили - им было важнее догнать Иззата и еще раз сказать, что выпуская других водителей с парковки и заставляя стражей порядка тратить их драгоценное время, он поступает неправильно.







