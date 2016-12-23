Фото сына Сергея Лазарева, которого он скрывал от всех 2,5 года

Певец Сергей Лазарев более двух лет скрывал от публики своего ребёнка, который появился на свет в 2014 году. Об этом Лайфу стало известно, когда на днях артиста заметили во время посещения одного из московских храмов вместе с семьёй.





На снимках, рядом с Сергеем — его мама и маленький мальчик, который держит певца за руку. Лазарев играет с малышом и усаживает его в своё авто.

Как удалось выяснить, ребёнок рядом с Лазаревым — его сын по имени Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника — мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года. До сегодняшнего момента Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения певца, это было сознательным решением Сергея — не предавать публичности семейное событие.

Сергей Лазарев прокомментировал появление информации о его сыне. Певец подтвердил, что более двух лет он действительно является счастливым отцом, но от остальных комментариев категорически отказался.

— Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке, — отрезал Лазарев.

Отказался рассказать Сергей и о матери Никиты — в настоящее время о девушке, подарившей фавориту минувшего Евровидения наследника не известно ничего.



