Google Maps в Индии начал отображать на картах туалеты

Программа Swachh Bharat ("Чистая Индия", хинди) была запущена в 2014 году и состоит из четырех элементов: контроль и утилизация мусора, строительство личных домохозяйств и общественных туалетов, улучшение санитарных условий и изменение привычек населения. На настоящий момент, как сообщало правительство, три штата признаны "свободными от открытой дефекации" (open defecation free) — Гуджарат, Андхра-Прадеш и Сикким. Власти рассчитывают, что все регионы страны в 2019 году, к 140-летию Махатмы Ганди, получат этот статус.





В четверг министр городского развития Венкая Наиду объявил о запуске новой функции на сервисе Google Maps для индийских городов – теперь пользователь может как через мобильное приложение Google Maps, так и через браузер найти на карте ближайшие публичные туалеты. Для этого нужно ввести в поисковой строке toilet ("туалет") или swachh ("чистый"), сервис выдаст местоположение ближайших публичных туалетов с указанием времени их работы.





Пока сервис охватывает всего два региона – Национальный столичный регион Дели (Дели и его пригороды), а также Бхопал и Индор в Мадхья-Прадеш. Как пишет издание Hindu, сейчас Google Maps отображают уже 4 тысячи туалетов. Информация о них будет постоянно обновляться, сама функция будет постепенно расширяться на другие города страны. Ожидается, что в 2014-2019 годах на реализацию программы будет затрачено около девяти миллиардов долларов, при этом 60% этой суммы — на утилизацию мусора, 30% — на строительство туалетов и еще по 5% — на улучшение санитарных условий и изменение привычек.