В Усть-Каменогорске девушка обвинила друзей в групповом изнасиловании

В суде девушка пояснила, что была пьяна и не осознавала тяжести последствий оговора.

Разозлившись на приятелей, 21-летняя жительница Усть-Каменогорска обвинила их в групповом изнасиловании. В ходе досудебного расследования, девушка из жертвы сексуального насилия превратилась в подозреваемую , пишет , пишет YK-news.kz





Случай произошел в июле в поселке Касым Кайсенов. Девушка вместе с четырьмя парнями распивала спиртное в съемной квартире. Рано утром она с одним из приятелей решила уединиться, но ничего не получилось — еще один друг начал снимать действо на камеру сотового телефона. Это девушке не понравилось, она закатила скандал и выгнала парней из квартиры.





В этот же день, она обратилась в полицию, где написала заявление. В нем она указала, что четверо знакомых ее изнасиловали.





Однако в ходе расследования, в результате заключения экспертиз и очных ставок выяснилось, что "потерпевшая" лжет. Уголовное дело по факту изнасилования, совершенного в группе лиц, было прекращено, и начато новое — по статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос"





В суде девушка пояснила, что была пьяна и не осознавала тяжести последствий оговора. Она просила суд проявить снисхождение. Суд приговорил обвиняемую к трем годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.



