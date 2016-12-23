Ориентир на качество и доступность

Основной целью вводимых инноваций стало обеспечение доступности медицинской помощи для населения и ее своевременности, то есть «уважения времени» пациента.

- Сегодня в нашей стране осуществляется переход на систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), - говорит Айгуль Тажиева. - ОСМС будет построена на отчислениях работающего населения, работодателей и самозанятого населения, что приведет к повышению финансирования системы здравоохранения РК и доведения ее до стандартов организации экономического сотрудничества и развития. За отдельные категории граждан, в том числе за пожилых людей, взносы будут оплачиваться государством из средств республиканского бюджета. В целом, внедрение ОСМС будет сопровождаться развитием солидарности населения, работодателей и государства, будет изучена необходимость введения сооплаты для мотивации к снижению потребления медицинских услуг, но без существенного увеличения финансового бремени болезней для населения.





Сегодня – поликлиника обслуживает около 90000 тысяч населения города и оснащено современным медицинским оборудованием, отвечающим стандартам международной аккредитации, в том числе кардио-стандартом для обследования кардиологических больных: ЭКГ, ЭХОКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, а также беговая дорожка (тредмил-тест).





В 2014 году лечебное учреждение стало лидером республиканского конкурса среди учреждений первичной медико-санитарной помощи и получила специальную премию Ассоциации здравоохранения ПМСП в номинации «Лучшая организация первичной медико-санитарной помощи». В этом году городская поликлиника №17 по результатам республиканского конкурса заняла 1 место, получила дипломом и награду «2016 жылдың Үздік емханасы».









Основной целью вводимых инноваций стало обеспечение доступности медицинской помощи для населения и ее своевременности, то есть «уважения времени» пациента. Реорганизация начата с регистратуры, так для создания безбарьерной среды, в первую очередь для пациентов с ограниченными возможностями, регистратура поликлиники переведена в регистратуру открытого «безбарьерного» типа. Внедрена и действует автоматизированная система «Электронная регистратура». То есть, во всех стратегических местах с потенциально большой очередью установлено табло электронной очереди - «Электронные системы управления очередью».





В поликлинике работает инфокиоск «Оценка персонала», который дает возможность пациентам оценивать работу персонала поликлиники.





Внедрены и другие медицинские информационные системы. Так, электронная программа «Больничные листы», Программа «Флюорография» - формирует базу данных пациентов, прошедших ФГ исследование, «Иммунопрофилактика» - совершенствует процесс проведения вакцинопрофилактики, дает возможность автоматического планирования прививок в соответствии с Национальным календарем. «Расписание врачей» - позволяет составлять расписание приема врачей в автоматическом режиме на инфостене, изменения в ней автоматически проецируются на сайт поликлиники.

Все телефоны регистратуры объединены в Cаll-центр поликлиники с единым многоканальным телефоном 391-02-91 с функциями регистрации, записи, переадресации и режимом ожидания.





Расширен зал ожидания для пациентов с комфортными условиями.





В поликлинике действует Служба поддержки пациентов, где решаются проблемы пациентов по принципу «здесь и сейчас». Поликлиника №17 является школой передового опыта по работе Службы поддержки пациентов.





В 2011г. поликлиника №17 первая в Республике перешла на режим работы «Поликлиника без очередей» с предварительной записью на прием к врачам и в настоящее время так же является школой передового опыта по организации работы в режиме «Поликлиника без очередей».

Сегодня среди пациентов поликлиники увеличилась доля пожилых людей, что обуславливает рост потребности данной группы населения в различных видах медицинской помощи, так как они страдают хроническими заболеваниями. Медработники участковой службы, соцработники и психологи регулярно посещают их на дому, доставляют на дом лекарства. Бригадой врачей и медицинских сестер ежегодно проводится комплексный профилактический осмотр на дому нетранспортабельных и одиноких пациентов поликлиники



