Автор туристического символа Астаны получит 2 млн. тенге

В столице объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа.

Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столицы.





Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы, отражающие дух города, его сущность, уникальные слоганы. Символ должен быть выполнен в современных, мировых традициях дизайна и графического искусства.





Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.





Организатор конкурса – ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны».





В Конкурсе могут участвовать все желающие. Проекты, предоставленные на Конкурс, поступают в собственность организатора Конкурса и могут быть опубликованы. Победителю конкурса достанется 2 000 000 (два миллиона) тенге. 2 место – 1 000 000 (миллион) тенге, за 3 место – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Конкурсные материалы предоставить по адресу: 010000, город Астана, улица Бейбітшілік, 11, кабинет 535, не позднее 18:00 ч. 25 января 2017 года. Телефоны: +7 (7172) 556719, 556717. Электронный адрес: uvp535@mail.ru



