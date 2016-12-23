6,64 трлн тенге составили накопления ЕНПФ в 2016 году

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2016 года составила 156,1 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации - 19,8 млрд тенге.

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 декабря 2016 года составила 6,64 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ.

«С начала 2016 года пенсионные накопления увеличились на 808,7 млрд тенге (на 1 января 2016 года сумма пенсионных накоплений составляла 5,83 трлн тенге). Доходность по пенсионным активам ЕНПФ по итогам 11 месяцев 2016 года составила 8,15% при уровне инфляции за аналогичный период 7,5%. Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) с начала 2016 года, составила 484,3 млрд тенге», - информирует пенсионный фонд.

Общая сумма поступлений с января по ноябрь 2016 года составила 627,3 млрд тенге. Сумма возвращенных взносов - 146,8 млрд тенге с учетом возврата в республиканский бюджет 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2016 года составила 156,1 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации - 19,8 млрд тенге.

Количество ИПС вкладчиков (получателей) на 1 декабря 2016 года по всем видам договоров составило 10,08 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов - 9,62 млн. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам - 417 тыс., а по добровольным пенсионным взносам - 38,9 тыс.

«На сегодня информацию о состоянии пенсионных накоплений на своем ИПС вкладчик (получатель) может получить в одном из 232 центров персонального обслуживания ЕНПФ, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте enpf.kz или через мобильное приложение», - указывается в отчете.

Более 2,77 млн человек выбрали электронные способы информирования. Около 208 тыс. человек получают выписки на электронный адрес и 2,57 млн имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения «ENPF» для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных операционных системах. С момента выхода мобильного приложения количество его скачиваний достигло 461,3 тыс. Из них приложение на платформе Android скачали 377,4 тыс., на iOS - 77,3 тыс., на Windows Phone - 6,6 тыс. пользователей.

На 1 декабря 2016 года с момента запуска в феврале 2015 года услуги «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда» через портал электронного правительства было выдано 346 тыс. выписок с ИПС вкладчиков (получателей).

Отметим, что в октябре ЕНПФ представил информационно-развлекательный фильм «Стажер», в котором подробно и доступно рассказал об устройстве фонда и пенсионной системы в Казахстане.

Ксения Воронина