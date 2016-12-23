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Разрушение автомобиля огромным роботом показали на видео

23 декабря 2016, 14:44

Устройство Mk. II MegaBot, представленное в 2015 году, в высоту достигает 4,6 метра и весит около 5,5 тонн.


Калифорнийская компания Megabot Inc. выложила на YouTube ролик, где созданный ею огромный робот разрушает автомобиль, сообщает Lenta.ru.

Устройство Mk. II MegaBot, представленное в 2015 году, в высоту достигает 4,6 метра и весит около 5,5 тонн.

Робот способен бросать снаряды массой 1,4 килограмма со скоростью 210 километров в час.

Единственным конкурентом американского устройства является японская машина KURATAS, которая на четверть легче Mk. II MegaBot.


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