Рой Джонс: Джейкобс хороший боксер, но не настолько, чтобы одолеть Головкина
23 декабря 2016, 14:44
8 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке состоится бой Головкин - Джейкобс.
Неоднократный чемпион мира в различных весовых категориях Рой Джонс оценил свои шансы на бой с Головкиным и дал прогноз на поединок казахстанского боксера с американцем Дэниэлем, передает корреспондент Zakon.kz.
«Дэниел Джейкобс хороший соперник для Головкина, но не думаю, что он достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным, - сказал Джонс. - Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, для того, чтобы противостоять мощи Головкина. Трудно сказать, как закончится этот бой, Джейкобс хороший боксер, но не настолько, чтобы одолеть Головкина».
47-летний боксер, отвечая на вопросы фанатов рассказал о том, каким бы мог стать его поединок с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадием Головкиным.
«Не знаю, кто бы мог составить конкуренцию в Соединенных Штатах. Знаю в мире двух боксеров, которые могли бы стать для меня серьезными оппонентами. Я думаю, что мой поединок с Головкиным был бы очень тяжелым», - отметил американский боксер.
Напомним, 18 марта на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке состоится бой Головкин - Джейкобс. Он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций PPV. Билеты поступят в продажу в канун Рождества, их стоимость составит от $100 до 1000.
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