Рой Джонс: Джейкобс хороший боксер, но не настолько, чтобы одолеть Головкина

Неоднократный чемпион мира в различных весовых категориях Рой Джонс оценил свои шансы на бой с Головкиным и дал прогноз на поединок казахстанского боксера с американцем Дэниэлем, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Дэниел Джейкобс хороший соперник для Головкина, но не думаю, что он достаточно силен, чтобы выйти на ринг с Головкиным, - сказал Джонс. - Головкин - это супер сила. Поэтому необходимо обладать сверхнавыками, для того, чтобы противостоять мощи Головкина. Трудно сказать, как закончится этот бой, Джейкобс хороший боксер, но не настолько, чтобы одолеть Головкина».





47-летний боксер, отвечая на вопросы фанатов рассказал о том, каким бы мог стать его поединок с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадием Головкиным.





«Не знаю, кто бы мог составить конкуренцию в Соединенных Штатах. Знаю в мире двух боксеров, которые могли бы стать для меня серьезными оппонентами. Я думаю, что мой поединок с Головкиным был бы очень тяжелым», - отметил американский боксер.



