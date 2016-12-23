В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Бюджетного кодекса Республики Казахстан утверждены Правила распределения распределяемой бюджетной программы по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих.

Администратором распределяемой бюджетной программы является Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее - администратор распределяемой бюджетной программы).

Распределяемая бюджетная программа по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих включает расходы на переподготовку и повышение квалификации государственных служащих государственных органов, финансируемых за счет республиканского бюджета, их ведомств и территориальных подразделений, согласно бюджетным заявкам администраторов республиканских бюджетных программ.

Администраторами республиканских бюджетных программ являются центральные исполнительные и иные центральные государственные органы.

Для распределения средств по распределяемой бюджетной программе администраторы республиканских бюджетных программ направляют администратору распределяемой бюджетной программы бюджетную заявку в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10007) (далее - Правила составления и представления бюджетной заявки).

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.