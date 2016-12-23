Польские врачи впервые пересадили руку человеку, рожденному без конечности
23 декабря 2016, 15:00
Пока пациент может шевелить лишь пальцами, но врачи уверены, что со временем рука станет подвижнее.
Польским хирурги успешно пересадили руку пациенту, родившемуся без одной из конечностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio Wroclaw.
Врачи утверждают, что сделали это впервые в мире.
"Это первый в мире трансплантат верхней конечности, который удалось вживить человеку с врожденным дефектом такого типа", — заявил руководитель группы хирургов госпиталя Медицинского университета Вроцлава Адам Доманасевич.
Пациенту 32 года, он с рождения жил без руки. Ему пересадили конечность мертвого донора. По словам Доманасевича, такие операции раньше проводились только у новорожденных сиамских близнецов в Индонезии и Канаде, руки также пересаживали пациентам с ампутированными конечностями.
Пока пациент может шевелить лишь пальцами, но врачи уверены, что со временем рука станет подвижнее.
"Это важный прорыв в нейрофизиологии и в практике трансплантации, поскольку до сих пор считалось, что подобные трансплантаты не помогут в случае таких врожденных дефектов", — отметил хирург.
Врачи говорят, что успех операции даст надежду множеству людей, рожденных без какой-либо конечности.
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