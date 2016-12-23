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Правозащитники обвиняют ВВС Турции в гибели 88 жителей Сирии

23 декабря 2016, 15:07

Турецкие войска и поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы пытаются выбить из города боевиков "Исламского государства"; авианалеты турецких ВВС в этом районе продолжаются уже много недель.


По меньшей мере 88 мирных жителей погибли за последние два дня в районе города Эль-Баб на северо-западе Сирии в результате турецких авианалетов, сообщил базирующийся в Британии Центр мониторинга за правами человека в Сирии, сообщает Русская служба BBC.

Турецкие войска и поддерживаемые Анкарой сирийские повстанцы пытаются выбить из города боевиков "Исламского государства"; авианалеты турецких ВВС в этом районе продолжаются уже много недель.

В среду в районе Эль-Баб погибли 16 турецких военных.

В четверг, 22 декабря ИГ распространило видео, на котором показано, как двух захваченных в плен турецких солдат сжигают заживо.

Подлинность видео пока не была подтверждена, официальная реакция Турции также пока не последовала.

Фото: GETTY IMAGES

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