В Актобе судят военных, дежуривших во время теракта в воинской части

Майоров Кайнарбека Тастанбекова и Кайыргали Оразжанова обвиняют в том, что они не приняли бой с террористами, а бросились бежать через окно туалета

В Актобе судят двух военных, которые 5 июня дежурили в войсковой части 6655, подвергшейся нападению террористов, передает западноказахстанский портал Мой ГОРОД.

На первом судебном заседании допрашивали свидетели той кровавой бойни - солдатов-срочников, которые тоже в тот день несли суточное дежурство.

Выяснилось, что 5 июня они встретили вооруженных террористов с дубинками. Испугавшись толпы радикалов, которые буквально шли напролом и стреляли, рядовые Сапар Досбол и Рамазан Мусабаев ринулись в штаб.

- Со стороны КПП направлялись террористы, количество точно не могу сказать, - вспоминает рядовой Рамазан Мусабаев, который проходит по делу в качестве свидетеля. - Мы сразу забежали в штаб. После меня Досбол забежал. Потом я направился за дежурным по части в туалет, за ним еще два штаб-наряда шли. Последним в туалет, получается, зашел я и закрыл двери на щеколду.

В штабе в это время находились дежурные офицеры - Кайнарбек Тастанбеков и Кайыргали Оразжанов. Они, по словам свидетелей, первыми забежали в туалет, но никакой команды подчиненным военнослужащим никто из них не дал. Вместо этого майоры, у которых в руках были заряженные пистолеты, поспешили выпрыгнуть в окно. Следствие расценивает такие действия дежурных офицеров преступными.

- В случае группового вооруженного нападения на воинскую часть дежурный по части и его помощник обязаны ввести в действие специальный план охраны и обороны с оповещением внутреннего караула и подразделения части. Обязаны были применить оружие в случае отражения вооруженного нападения на охраняемые военные и гражданские объекты, караулы, помещения и сооружения воинской части. Не пресекая совершаемое правонарушение и не отражая нападение на воинскую часть, путем применения пистолетов ПМ, в том числе в защиту рядовых Сапара, Шайсултана, оставили последних в помещении дежурной части, а сами убежали через окно туалета, - рассказал суду гособвинитель Турегали Бакиров.

Однако Кайнарбек Тастанбеков считает, что все обвинения беспочвенны. Он полностью отрицает вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

- На то были причины, почему я побежал, выпрыгнул через окно - это с целью оповещения взаимодействующих органов. Там времени не было думать, кому-то инструктаж давать. Главное - не терять ни минуты, оповестить, потому что нас не оповестили. Нас застали врасплох. Мне, например, хватило бы 7-8 минут, чтобы привести всю часть в боевую готовность, встретить этих террористов. Есть центр управления ДВД, куда поступают все звонки, все происшествия там фиксируются. У них также имеются видеокамеры, которые по городу напичканы. Они по камере видели, но звонок не поступил, - говорит майор Кайнарбек Тастанбеков, который сразу после июньских событий уволился из войсковой части № 6655.

По мнению подозреваемого офицера, их хотят сделать «козлами отпущения». Тастанбеков уверен, в том, что случилось 5 июня надо винить совсем других людей.

- Посмотрите на соседнюю войсковую часть, там часовой стоит при входе с автоматом, заряженным 60 патронами. А у нас в воинской части с палкой резиновой охраняют. Это первое. Второе - с полпинка ворота протаранили. Это тоже о чем-то свидетельствует! - уверен Тастанбеков.

Второй подозреваемый по делу офицер Кайнарбек Оразжанов не так категоричен и даже частично признал вину. Бывшим сотрудникам войсковой части № 6655 грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Нарушение уставных правил несения внутренней службы».

Напомним, 5-го июня во время вооруженного нападения на войсковую часть № 6655 там погибли два офицера - Даниель Майлыбаев и Берик Калиев, а также рядовой Сапар Досбол.