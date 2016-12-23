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Глава Минобороны РФ доложил Путину о завершении операции в Алеппо

23 декабря 2016, 15:23

Как доложил президенту министр обороны, операция по освобождению Алеппо проходила в два этапа.


Глава Минобороны Сергей Шойгу Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Алеппо. По его словам, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, сообщают Vesti.ru.

Как доложил президенту министр обороны, операция по освобождению Алеппо проходила в два этапа. Шойгу подчеркнул, что она проходила по поручению президента РФ и в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана, передает "Интерфакс".

Теперь, считает министр обороны, должен начаться следующий этап операции. Он отметил, что сейчас необходимо достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии.

Путин на встрече с Шойгу назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом. Он отметил решающее участие в этой операции российских военных.

По его словам, эта операция, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при решающем участии и влиянии наших военнослужащих.

Президент попросил передать российским военным в Сирии наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу. Он также поблагодарил Минобороны и руководство Генштаба.


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