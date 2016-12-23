Женщина не выходит из дома из-за аллергии на Wi-Fi

Когда женщина попадает в зону действия 3G, она начинает испытывать сильные головные боли.

Британка Ким Де Атта страдает от редкого заболевания. У нее аллергия на беспроводной Интернет и сети сотовой связи. Когда женщина попадает в зону действия 3G, она начинает испытывать сильные головные боли. Де Атта предпочитает не выходить из дома, который задрапирован специальной сеткой, сообщает Metro





Бывшей медсестре, страдающей аллергией на электромагнитные волны, приходится выходить из дома в специальном экранирующем шлеме. Из-за этого заболевания ей пришлось дважды менять место жительства, переезжая в глухие места, где не ловит сотовая связь.





"Большинство людей думают, что я сошла с ума. Они не могут представить, каково мне приходится", — заявила Де Атта.





"Я давно не видела своих близких. Гости приходили ко мне дважды в этом году, каждый на полдня, это разбивает мне сердце", — признается британка.





Ким страдает аллергией на электромагнитные волны с 16 лет. Она жила в Лондоне и постоянно чувствовала себя плохо, когда находилась рядом с телевизором.





Британка не единственная, кто испытывает подобные проблемы. Ранее сообщалось, что в 2015 году американская школьница покончила с собой, будучи не в силах бороться с непереносимостью Wi-Fi-излучения.



