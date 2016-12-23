В странах ЕАЭС установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медицинских изделий

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах Союза.

Документ устанавливает названные меры, а также порядок их применения уполномоченными органами государств ЕАЭС. Это необходимо для обеспечения обращения в Союзе медизделий, соответствующих установленным общим требованиям безопасности и эффективности.

Порядок предусматривает, что уполномоченный орган уведомляет уполномоченные органы других государств-членов Союза о причинах и сроках приостановления запрета применения или изъятия медицинского изделия из обращения посредством использования средств интегрированной информационной системы.

Документ направлен на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан ЕАЭС, интересов пациентов и потребителей медицинских изделий, персонала учреждений системы здравоохранения, а также защиту производителей медиизделий от подделок.