Датская полиция сообщила об обнаружении предполагаемого террориста из Берлина

Полицейские попросили сограждан воздержаться от посещения места, где был обнаружен похожий на подозреваемого человек, поскольку начата операция по его задержанию.

В датском городе Ольборг, предположительно, обнаружен подозреваемый в террористической атаке на берлинскую рождественскую ярмарку, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.





Полицейские попросили сограждан воздержаться от посещения места, где был обнаружен похожий на подозреваемого человек, поскольку начата операция по его задержанию.





Напомним, вечером 19 декабря грузовой автомобиль на большой скорости врезался толпу на самом оживленном Рождественском базаре Берлина. Трагедия произошла на площади Брайтшайдплац, на которой перед церковью Гедехтнискирхе, продаются рождественские игрушки и украшения, в также открыто множество лавочек с едой и глинтвейном. На площади в момент теракта находились сотни людей и туристов. В результате наезда грузовика на толпу на рождественском рынке Брайтшайдплац в центре Берлина погибли 12 человек. В больницах с травмами различной тяжести находятся 48 человек.





Все новости по теме читайте здесь