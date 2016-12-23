ЧС-ники не смогли проверить здание Almaty Towers до пожара

Представители Комитета по чрезвычайным ситуациям РК объяснили, почему не смогли заранее проверить сгоревший 6 ноября «Батутный центр» в Almaty Towers, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Расследование все ещё ведется. Это первое. Во-вторых, нет никаких оснований искать виновных в нашем ведомстве или со стороны органов по пожарной безопасности. Есть закон. Мы не можем перешагнуть закон и провести проверку, когда нам вздумается. Согласно законодательству мы имеем право поверять объекты с низким риском пожарной опасности раз в три года, объекты повышенной опасности - раз в год. Также мы имеем право проверить, как здание Almaty Towers, так и любое другое при жалобах от граждан и по заданию органов прокуратуры», - сказал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов после пресс-конференции в СЦК.

«Например, если вы открываете своё дело. Ваш бизнес маленький и относится к объектам с низким риском пожарной опасности, а предприятие внутри Almaty Towers было именно таким, то до прихода проверки пожарной безопасности, у вас есть три года. Если за месяц, по истечению этих трёх лет, в вашем названии изменится хотя бы одна буква, то придется снова ждать три года, чтобы произвести проверку. Такая ситуация была в Almaty Towers», - продолжил он.

По данным МВД, владельцем объекта в первый год эксплуатации помещения бизнес-центра были проданы нескольким юридическим лицам и, соответственно, обязательства по соблюдению требований пожарной безопасности автоматически перешли на новых владельцев помещений. В результате образовалась раздробленность ответственности (по помещениям, этажам, корпусам и так далее) в рамках одного объекта. Постоянная смена владельцев и арендаторов не позволяла сделать выводы, кем осуществляется контроль над общими системами здания, отвечающими за его безопасную эксплуатацию, и спланировать в отношении данной организации проверку.

Руслан Иманкулов подчеркнул, по предварительной версии причиной пожара стали сварочные работы. Причина может подтвердиться, а может быть и опровергнута. В этом вопросе точку поставит расследование.

Тем не менее, имеющиеся экспертизы связывают причину именно со сваркой. Если все же эта версия подтвердится, то причиной пожара станет именно несоблюдение правил безопасности самим работником.

Напомним, 6 ноября вечером в Алматы произошел крупный пожар в одном из комплексов бизнес-центра «Almaty Towers».

В ходе тушения пожара было обнаружено тело 54-летнего мужчины, предположительно, сварщика. Он скончался от отравления угарным газом. На следующий день, 7 ноября утром были обнаружены тела еще 5 погибших. Выяснилось, что это студенты ВУЗов 1994, 1995, 1996 годов рождения. Они, скорее всего, подрабатывали там.

Пожар мог произойти из-за проведения сварочных работ или короткого замыкания: в районе очага возгорания обнаружили остатки электроприборов.